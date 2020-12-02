https://ria.ru/20201202/shtrafy-1587270913.html

Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег

Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег

Восемь управляющих компаний и ТСЖ оштрафовали за неубранный снег и лед после циклона 19 ноября во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T07:47

2020-12-02T07:47

2020-12-02T08:52

последствия непогоды в приморье

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Восемь управляющих компаний и ТСЖ оштрафовали за неубранный снег и лед после циклона 19 ноября во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель мэрии."Восьми руководителям управляющих компаний и ТСЖ выписаны штрафы. Все компании из Первореченского района Владивостока", - сказал собеседник агентства, добавив, что первые штрафы выписаны по итогам проверки.Среди оштрафованных компания - "Дальневосточный регион", "Хороший дом", "Атлант", ТСЖ 62, ЖСК 106.По словам собеседника агентства, сотрудники административно-территориальных управлений проводят мониторинг всех пяти районов города. Юридическим лицам грозят штрафы в размере от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, физическим – от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.Также оштрафованы организации, которые не чистили лед во дворах, их всего свыше 50, информирует мэрия.Спустя две недели после циклона большая часть тротуаров, улиц, придомовых территорий Владивостока до сих пор закована льдом. Ежедневные 10-балльные автомобильные пробки увеличивают привычное время в пути на несколько часов.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201202/mosty-1587264990.html

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Золотой мост во Владивостоке чистят от наледи струями пара Золотой мост - одну из транспортных артерий Владивостока - чистят от наледи струями пара. 2020-12-02T07:47 true PT0M45S

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последствия непогоды в приморье, владивосток, приморский край, происшествия