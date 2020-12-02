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Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
Восемь управляющих компаний и ТСЖ оштрафовали за неубранный снег и лед после циклона 19 ноября во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T07:47
2020-12-02T07:47
2020-12-02T08:52
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Восемь управляющих компаний и ТСЖ оштрафовали за неубранный снег и лед после циклона 19 ноября во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель мэрии."Восьми руководителям управляющих компаний и ТСЖ выписаны штрафы. Все компании из Первореченского района Владивостока", - сказал собеседник агентства, добавив, что первые штрафы выписаны по итогам проверки.Среди оштрафованных компания - "Дальневосточный регион", "Хороший дом", "Атлант", ТСЖ 62, ЖСК 106.По словам собеседника агентства, сотрудники административно-территориальных управлений проводят мониторинг всех пяти районов города. Юридическим лицам грозят штрафы в размере от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, физическим – от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.Также оштрафованы организации, которые не чистили лед во дворах, их всего свыше 50, информирует мэрия.Спустя две недели после циклона большая часть тротуаров, улиц, придомовых территорий Владивостока до сих пор закована льдом. Ежедневные 10-балльные автомобильные пробки увеличивают привычное время в пути на несколько часов.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
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Золотой мост во Владивостоке чистят от наледи струями пара
Золотой мост - одну из транспортных артерий Владивостока - чистят от наледи струями пара.
2020-12-02T07:47
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последствия непогоды в приморье, владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости.
Восемь управляющих компаний и ТСЖ оштрафовали за неубранный снег и лед после циклона 19 ноября во Владивостоке
, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"Восьми руководителям управляющих компаний и ТСЖ выписаны штрафы. Все компании из Первореченского района Владивостока", - сказал собеседник агентства, добавив, что первые штрафы выписаны по итогам проверки.
Среди оштрафованных компания - "Дальневосточный регион", "Хороший дом", "Атлант", ТСЖ 62, ЖСК 106.
По словам собеседника агентства, сотрудники административно-территориальных управлений проводят мониторинг всех пяти районов города. Юридическим лицам грозят штрафы в размере от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, физическим – от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.
Также оштрафованы организации, которые не чистили лед во дворах, их всего свыше 50, информирует мэрия.
Спустя две недели после циклона большая часть тротуаров, улиц, придомовых территорий Владивостока до сих пор закована льдом. Ежедневные 10-балльные автомобильные пробки увеличивают привычное время в пути на несколько часов.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.