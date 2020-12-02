https://ria.ru/20201202/shtaynmayer-1587375890.html
Штайнмайер назвал проигрыш Трампа "счастливым событием для Европы"
Штайнмайер назвал проигрыш Трампа "счастливым событием для Европы"
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "счастливым событием для Европы" проигрыш Дональда Трампа на выборах президента США. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:40
2020-12-02T16:40
2020-12-02T16:40
выборы президента сша — 2020
франк-вальтер штайнмайер
дональд трамп
джо байден
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европа
сша
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "счастливым событием для Европы" проигрыш Дональда Трампа на выборах президента США."Считаю, что этот день (выборы президента США 3 ноября текущего года – ред.) - счастливое событие для Европы. Теперь можно остановить дальнейшую эрозию мультилатерализма и ослабление международных организаций. Мы сможем снова поговорить с американцами так, чтобы споры не разделяли нас. Это невероятно много, учитывая то, что мы пережили", - сказал глава государства в интервью еженедельнику Die Zeit.На прошедших в Штатах президентских выборах, по предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден, его оппонент и действующий президент Трамп оспаривает итоги выборов.
https://ria.ru/20201202/tramp-1587364510.html
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франк-вальтер штайнмайер, дональд трамп, джо байден, германия, европа, сша, в мире