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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201202/shtaynmayer-1587375890.html
Штайнмайер назвал проигрыш Трампа "счастливым событием для Европы"
Штайнмайер назвал проигрыш Трампа "счастливым событием для Европы"
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "счастливым событием для Европы" проигрыш Дональда Трампа на выборах президента США. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:40
2020-12-02T16:40
выборы президента сша — 2020
франк-вальтер штайнмайер
дональд трамп
джо байден
германия
европа
сша
в мире
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "счастливым событием для Европы" проигрыш Дональда Трампа на выборах президента США."Считаю, что этот день (выборы президента США 3 ноября текущего года – ред.) - счастливое событие для Европы. Теперь можно остановить дальнейшую эрозию мультилатерализма и ослабление международных организаций. Мы сможем снова поговорить с американцами так, чтобы споры не разделяли нас. Это невероятно много, учитывая то, что мы пережили", - сказал глава государства в интервью еженедельнику Die Zeit.На прошедших в Штатах президентских выборах, по предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден, его оппонент и действующий президент Трамп оспаривает итоги выборов.
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франк-вальтер штайнмайер, дональд трамп, джо байден, германия, европа, сша, в мире

Штайнмайер назвал проигрыш Трампа "счастливым событием для Европы"

16:40 02.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил МаркивМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Михаил Маркив
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "счастливым событием для Европы" проигрыш Дональда Трампа на выборах президента США.
"Считаю, что этот день (выборы президента США 3 ноября текущего года – ред.) - счастливое событие для Европы. Теперь можно остановить дальнейшую эрозию мультилатерализма и ослабление международных организаций. Мы сможем снова поговорить с американцами так, чтобы споры не разделяли нас. Это невероятно много, учитывая то, что мы пережили", - сказал глава государства в интервью еженедельнику Die Zeit.
На прошедших в Штатах президентских выборах, по предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден, его оппонент и действующий президент Трамп оспаривает итоги выборов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
16:02Выборы президента США — 2020
Штайнмайер считает, что НАТО не "выдержала бы Трампа еще четыре года"
 
Выборы президента США — 2020Франк-Вальтер ШтайнмайерДональд ТрампДжо БайденГерманияЕвропаСШАВ мире
 
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