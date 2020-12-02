https://ria.ru/20201202/shtaynmayer-1587375890.html

Штайнмайер назвал проигрыш Трампа "счастливым событием для Европы"

Штайнмайер назвал проигрыш Трампа "счастливым событием для Европы"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "счастливым событием для Европы" проигрыш Дональда Трампа на выборах президента США. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:40

2020-12-02T16:40

2020-12-02T16:40

выборы президента сша — 2020

франк-вальтер штайнмайер

дональд трамп

джо байден

германия

европа

сша

в мире

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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "счастливым событием для Европы" проигрыш Дональда Трампа на выборах президента США."Считаю, что этот день (выборы президента США 3 ноября текущего года – ред.) - счастливое событие для Европы. Теперь можно остановить дальнейшую эрозию мультилатерализма и ослабление международных организаций. Мы сможем снова поговорить с американцами так, чтобы споры не разделяли нас. Это невероятно много, учитывая то, что мы пережили", - сказал глава государства в интервью еженедельнику Die Zeit.На прошедших в Штатах президентских выборах, по предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден, его оппонент и действующий президент Трамп оспаривает итоги выборов.

https://ria.ru/20201202/tramp-1587364510.html

германия

европа

сша

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франк-вальтер штайнмайер, дональд трамп, джо байден, германия, европа, сша, в мире