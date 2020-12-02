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Прокуратура проверит севастопольский приют с истощенными животными
Прокуратура проверит севастопольский приют с истощенными животными
Прокуратурой Севастополя организована проверка деятельности городского приюта бездомных животных, в котором выявлены сильно истощенные собаки, сообщает... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:46
2020-12-02T15:46
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Прокуратурой Севастополя организована проверка деятельности городского приюта бездомных животных, в котором выявлены сильно истощенные собаки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее на севастопольском телеканале "НТС" вышел сюжет, в котором местный приют для бездомных животных сравнили с собачим концлагерем. В сюжете показаны истощенные животные, трупы щенков и антисанитария в вольерах. При этом в этом году на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных из городского бюджета выделено 22 миллиона рублей."По публикациям в СМИ организована проверка деятельности приюта бездомных животных, который располагается в Севастополе по Монастырскому шоссе, 30", - говорится в сообщении.Прокуратура проверит правомерность оказания в рамках государственного контракта услуг по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, эвтаназии и утилизации бездомных животных. Госконтракт был заключен в июне этого года между госучреждением "Парки и скверы" и фирмой "Севастопольский центр права"."При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20201130/priyut-1586992044.html
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севастополь, происшествия

Прокуратура проверит севастопольский приют с истощенными животными

15:46 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПриют для животных в Кусково
Приют для животных в Кусково - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Прокуратурой Севастополя организована проверка деятельности городского приюта бездомных животных, в котором выявлены сильно истощенные собаки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее на севастопольском телеканале "НТС" вышел сюжет, в котором местный приют для бездомных животных сравнили с собачим концлагерем. В сюжете показаны истощенные животные, трупы щенков и антисанитария в вольерах. При этом в этом году на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных из городского бюджета выделено 22 миллиона рублей.
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"По публикациям в СМИ организована проверка деятельности приюта бездомных животных, который располагается в Севастополе по Монастырскому шоссе, 30", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит правомерность оказания в рамках государственного контракта услуг по отлову, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, эвтаназии и утилизации бездомных животных. Госконтракт был заключен в июне этого года между госучреждением "Парки и скверы" и фирмой "Севастопольский центр права".
"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
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