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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201202/sanktsii-1587328829.html
В Германии назвали условие расширения санкций ЕС против Белоруссии
В Германии назвали условие расширения санкций ЕС против Белоруссии
Белорусские санкции ЕС будут расширены в случае, если президент Александр Лукашенко не пойдет на уступки, санкции нацелены против основных сторонников властей в РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:27
2020-12-02T13:27
протесты в белоруссии
светлана тихановская
хайко маас
александр лукашенко
мид германии
минск
белоруссия
в мире
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Белорусские санкции ЕС будут расширены в случае, если президент Александр Лукашенко не пойдет на уступки, санкции нацелены против основных сторонников властей в Минске, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на международной конференции Минский форум.Форум проводится в этом году в 18-й раз, но впервые в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.Министр добавил, что "кризис последних месяцев коренным образом изменил Беларусь: рушится старая система - растет новая Беларусь", в этой связи "нас всех объединяет то, что мы хотим помочь этой новой Беларуси прорваться". Однако есть "человек, который отказывается от диалога и сажает в тюрьму тысячи ни в чем не повинных белорусов", сказал Маас, имея в виду президента Лукашенко. Он вновь пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, которая принимает участие в Минском форуме, поддержку "Германии и Европы".Минский форум был создан в ноябре 1997 года немецким Фондом науки и политики (Stiftung Wissenschaft und Politik) и белорусским аналитическим центром "Стратегия". С 1999 года проводится под эгидой германо-белорусского общества DGB (Deutsch-belarussische Gesellschaft). Целью конференции является "поддержание политических и межобщественных контактов между Белоруссией и Германией и ЕС в сложной политической ситуации", говорится на сайте DGB.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Между тем экс-кандидат посещает с визитами западноевропейские страны, встречается с представителями властей этих стран.При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.Лукашенко заявлял, что причина нынешних внутриполитических событий в стране – влияние извне. По его словам, движущей силой беспорядков в стране является внешний фактор, а мотив – желание "убрать конкурента".ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Позже ЕС опубликовал второй санкционный список, в который уже был включен президент Белоруссии Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны ЕС, также предусмотрено замораживание активов в ЕС. Кроме того, главы МИД Евсросоюза договорились о работе над третьим санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти и организации.
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/minsk-1585002257.html
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светлана тихановская, хайко маас, александр лукашенко, мид германии, минск, белоруссия, в мире

В Германии назвали условие расширения санкций ЕС против Белоруссии

13:27 02.12.2020
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Белорусские санкции ЕС будут расширены в случае, если президент Александр Лукашенко не пойдет на уступки, санкции нацелены против основных сторонников властей в Минске, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на международной конференции Минский форум.
Форум проводится в этом году в 18-й раз, но впервые в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

"Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко", - заявил Маас.

Министр добавил, что "кризис последних месяцев коренным образом изменил Беларусь: рушится старая система - растет новая Беларусь", в этой связи "нас всех объединяет то, что мы хотим помочь этой новой Беларуси прорваться". Однако есть "человек, который отказывается от диалога и сажает в тюрьму тысячи ни в чем не повинных белорусов", сказал Маас, имея в виду президента Лукашенко. Он вновь пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, которая принимает участие в Минском форуме, поддержку "Германии и Европы".
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 14:24
Минск понизил уровень участия в "Восточном партнерстве" с ЕС
Минский форум был создан в ноябре 1997 года немецким Фондом науки и политики (Stiftung Wissenschaft und Politik) и белорусским аналитическим центром "Стратегия". С 1999 года проводится под эгидой германо-белорусского общества DGB (Deutsch-belarussische Gesellschaft). Целью конференции является "поддержание политических и межобщественных контактов между Белоруссией и Германией и ЕС в сложной политической ситуации", говорится на сайте DGB.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Между тем экс-кандидат посещает с визитами западноевропейские страны, встречается с представителями властей этих стран.
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28 ноября, 06:55Протесты в Белоруссии
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При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
Лукашенко заявлял, что причина нынешних внутриполитических событий в стране – влияние извне. По его словам, движущей силой беспорядков в стране является внешний фактор, а мотив – желание "убрать конкурента".
ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Позже ЕС опубликовал второй санкционный список, в который уже был включен президент Белоруссии Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны ЕС, также предусмотрено замораживание активов в ЕС. Кроме того, главы МИД Евсросоюза договорились о работе над третьим санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти и организации.
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