https://ria.ru/20201202/sanktsii-1587328829.html

В Германии назвали условие расширения санкций ЕС против Белоруссии

В Германии назвали условие расширения санкций ЕС против Белоруссии

Белорусские санкции ЕС будут расширены в случае, если президент Александр Лукашенко не пойдет на уступки, санкции нацелены против основных сторонников властей в РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:27

2020-12-02T13:27

2020-12-02T13:27

протесты в белоруссии

светлана тихановская

хайко маас

александр лукашенко

мид германии

минск

белоруссия

в мире

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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Белорусские санкции ЕС будут расширены в случае, если президент Александр Лукашенко не пойдет на уступки, санкции нацелены против основных сторонников властей в Минске, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на международной конференции Минский форум.Форум проводится в этом году в 18-й раз, но впервые в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.Министр добавил, что "кризис последних месяцев коренным образом изменил Беларусь: рушится старая система - растет новая Беларусь", в этой связи "нас всех объединяет то, что мы хотим помочь этой новой Беларуси прорваться". Однако есть "человек, который отказывается от диалога и сажает в тюрьму тысячи ни в чем не повинных белорусов", сказал Маас, имея в виду президента Лукашенко. Он вновь пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, которая принимает участие в Минском форуме, поддержку "Германии и Европы".Минский форум был создан в ноябре 1997 года немецким Фондом науки и политики (Stiftung Wissenschaft und Politik) и белорусским аналитическим центром "Стратегия". С 1999 года проводится под эгидой германо-белорусского общества DGB (Deutsch-belarussische Gesellschaft). Целью конференции является "поддержание политических и межобщественных контактов между Белоруссией и Германией и ЕС в сложной политической ситуации", говорится на сайте DGB.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Между тем экс-кандидат посещает с визитами западноевропейские страны, встречается с представителями властей этих стран.При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.Лукашенко заявлял, что причина нынешних внутриполитических событий в стране – влияние извне. По его словам, движущей силой беспорядков в стране является внешний фактор, а мотив – желание "убрать конкурента".ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Позже ЕС опубликовал второй санкционный список, в который уже был включен президент Белоруссии Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны ЕС, также предусмотрено замораживание активов в ЕС. Кроме того, главы МИД Евсросоюза договорились о работе над третьим санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти и организации.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/minsk-1585002257.html

https://ria.ru/20201128/tikhanovskaya-1586715372.html

https://ria.ru/20201127/lukashenkorbconst-1586644137.html

минск

белоруссия

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светлана тихановская, хайко маас, александр лукашенко, мид германии, минск, белоруссия, в мире