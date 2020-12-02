https://ria.ru/20201202/samaya-pervaya-elka-na-novogodnem-dereve-v-yakutii-zazhgli-ogni-1587313922.html

Самая первая елка: на новогоднем дереве в Якутии зажгли огни

Самая первая елка: на новогоднем дереве в Якутии зажгли огни

Первые огни в честь наступающего Нового года зажглись на елках городов и сел Якутии.

2020-12-02T12:26

2020-12-02T12:26

2020-12-02T12:26

якутия

новый год

новогодняя елка: живая или искусственная

видео

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Торжественные церемонии прошли на центральных площадях Якутска, Ленска и других городов республики. За торжественным мероприятием в этом году можно было следить онлайн.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Самая первая елка: на новогоднем дереве в Якутии зажгли огни Первые огни в честь наступающего Нового года зажглись на елках городов и сел Якутии. Торжественные церемонии прошли на центральных площадях Якутска, Ленска и других городов республики. За торжественным мероприятием в этом году можно было следить онлайн. 2020-12-02T12:26 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, якутия, новый год, новогодняя елка: живая или искусственная, видео