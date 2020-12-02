https://ria.ru/20201202/samaya-pervaya-elka-na-novogodnem-dereve-v-yakutii-zazhgli-ogni-1587313922.html
Самая первая елка: на новогоднем дереве в Якутии зажгли огни
Самая первая елка: на новогоднем дереве в Якутии зажгли огни
Первые огни в честь наступающего Нового года зажглись на елках городов и сел Якутии.
2020-12-02T12:26
2020-12-02T12:26
2020-12-02T12:26
якутия
новый год
новогодняя елка: живая или искусственная
видео
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Торжественные церемонии прошли на центральных площадях Якутска, Ленска и других городов республики. За торжественным мероприятием в этом году можно было следить онлайн.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Самая первая елка: на новогоднем дереве в Якутии зажгли огни
Первые огни в честь наступающего Нового года зажглись на елках городов и сел Якутии. Торжественные церемонии прошли на центральных площадях Якутска, Ленска и других городов республики. За торжественным мероприятием в этом году можно было следить онлайн.
2020-12-02T12:26
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, якутия, новый год, новогодняя елка: живая или искусственная, видео
Самая первая елка: на новогоднем дереве в Якутии зажгли огни
Первые огни в честь наступающего Нового года зажглись на елках городов и сел Якутии.