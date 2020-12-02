https://ria.ru/20201202/rosgidromet-1587342429.html
Росгидромет ответил на замечания Счетной палаты
Росгидромет ответил на замечания Счетной палаты
Выявленные Счетной палатой РФ недостатки в техническом перевооружении организаций Росгидромета относятся к начальной стадии реализации этого проекта, в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:18
2020-12-02T14:18
2020-12-02T14:18
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Выявленные Счетной палатой РФ недостатки в техническом перевооружении организаций Росгидромета относятся к начальной стадии реализации этого проекта, в настоящее время все запланированные показатели исполняются, сообщили РИА Новости в федеральной службе.Счетная палата в конце ноября сообщила, что в ходе проверки проекта по модернизации и техническому перевооружению организаций Росгидромета обнаружила ряд недостатков, в частности отставание от установленных сроков реализации проекта, удорожание почти на треть и низкий уровень освоения выделенных средств."Указанные Счетной палатой замечания относятся к периоду начала реализации проекта "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета". Отставание от плана работ действительно имело место в 2019 году. Полученные замечания и рекомендации Счетной палаты были учтены. В 2020 году Росгидромет вышел на запланированные показатели реализации проекта", - говорится в сообщении.Как отмечают в ведомстве, все предусмотренные проектом работы законтрактованы и обеспечены финансированием; выделенные на реализацию проекта средства осваиваются в полном объеме, исполнение работ идет в соответствии с графиком.
https://ria.ru/20201028/ekonomika-1581880990.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), счетная палата рф, экономика
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Выявленные Счетной палатой РФ
недостатки в техническом перевооружении организаций Росгидромета
относятся к начальной стадии реализации этого проекта, в настоящее время все запланированные показатели исполняются, сообщили РИА Новости в федеральной службе.
Счетная палата в конце ноября сообщила, что в ходе проверки проекта по модернизации и техническому перевооружению организаций Росгидромета обнаружила ряд недостатков, в частности отставание от установленных сроков реализации проекта, удорожание почти на треть и низкий уровень освоения выделенных средств.
"Указанные Счетной палатой замечания относятся к периоду начала реализации проекта "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета". Отставание от плана работ действительно имело место в 2019 году. Полученные замечания и рекомендации Счетной палаты были учтены. В 2020 году Росгидромет вышел на запланированные показатели реализации проекта", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, все предусмотренные проектом работы законтрактованы и обеспечены финансированием; выделенные на реализацию проекта средства осваиваются в полном объеме, исполнение работ идет в соответствии с графиком.