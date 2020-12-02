https://ria.ru/20201202/rosgidromet-1587342429.html

Росгидромет ответил на замечания Счетной палаты

Росгидромет ответил на замечания Счетной палаты

Выявленные Счетной палатой РФ недостатки в техническом перевооружении организаций Росгидромета относятся к начальной стадии реализации этого проекта, в... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:18

2020-12-02T14:18

2020-12-02T14:18

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

счетная палата рф

экономика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Выявленные Счетной палатой РФ недостатки в техническом перевооружении организаций Росгидромета относятся к начальной стадии реализации этого проекта, в настоящее время все запланированные показатели исполняются, сообщили РИА Новости в федеральной службе.Счетная палата в конце ноября сообщила, что в ходе проверки проекта по модернизации и техническому перевооружению организаций Росгидромета обнаружила ряд недостатков, в частности отставание от установленных сроков реализации проекта, удорожание почти на треть и низкий уровень освоения выделенных средств."Указанные Счетной палатой замечания относятся к периоду начала реализации проекта "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета". Отставание от плана работ действительно имело место в 2019 году. Полученные замечания и рекомендации Счетной палаты были учтены. В 2020 году Росгидромет вышел на запланированные показатели реализации проекта", - говорится в сообщении.Как отмечают в ведомстве, все предусмотренные проектом работы законтрактованы и обеспечены финансированием; выделенные на реализацию проекта средства осваиваются в полном объеме, исполнение работ идет в соответствии с графиком.

https://ria.ru/20201028/ekonomika-1581880990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), счетная палата рф, экономика