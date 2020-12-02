https://ria.ru/20201202/rihanna-1587209364.html

Рианна закрутила роман с давним другом

Рианна закрутила роман с давним другом

Певица и актриса Рианна (Робин Фенти) встречается с давним другом рэпером ASAP Rocky (Раким Майерс), рассказал источник изданию People. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:10

2020-12-02T11:10

2020-12-02T11:10

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Певица и актриса Рианна (Робин Фенти) встречается с давним другом рэпером ASAP Rocky (Раким Майерс), рассказал источник изданию People.Инсайдер подтвердил информацию о том, что певицу и рэпера связывает больше, чем дружба, после того, как на днях их заметили за ужином в одном из ресторанов Нью-Йорка. Фенти и Майерс отдыхали там вместе с друзьями. Слухи об их романе появились еще в январе, когда Рианна после трех лет отношений рассталась с миллиардером Хасаном Джамилем. Однако тогда источник опроверг эту информацию и заявил, что певица ни с кем не встречается. Однако уже в июле ASAP Rocky принял участие в рекламной кампании, чтобы помочь Рианне продвинуть ее линию косметики по уходу за кожей. Тогда же они дали интервью нескольким крупным изданиям, в которых шутили о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Музыканты дружат много лет. В 2011 году рэпер появился в треке певицы "Cockiness", а в 2013-м выступал у нее на разогреве в рамках мирового турне Diamonds. Пара также вместе посетила модный показ в Париже в 2018 году и церемонию British Fashion Awards в 2019-м. Ранее Раким Майерс встречался с моделью Кендалл Дженнер, также СМИ писали о его романе с Дайан Содрэ из Бразилии.

https://ria.ru/20201029/bred-pitt-1582054478.html

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знаменитости, звезды, нью-йорк (город), бразилия, париж, рианна (робин фенти)