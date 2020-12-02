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Шоубиз
https://ria.ru/20201202/rihanna-1587209364.html
Рианна закрутила роман с давним другом
Рианна закрутила роман с давним другом
Певица и актриса Рианна (Робин Фенти) встречается с давним другом рэпером ASAP Rocky (Раким Майерс), рассказал источник изданию People. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:10
2020-12-02T11:10
знаменитости
звезды
нью-йорк (город)
бразилия
париж
шоубиз
рианна (робин фенти)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Певица и актриса Рианна (Робин Фенти) встречается с давним другом рэпером ASAP Rocky (Раким Майерс), рассказал источник изданию People.Инсайдер подтвердил информацию о том, что певицу и рэпера связывает больше, чем дружба, после того, как на днях их заметили за ужином в одном из ресторанов Нью-Йорка. Фенти и Майерс отдыхали там вместе с друзьями. Слухи об их романе появились еще в январе, когда Рианна после трех лет отношений рассталась с миллиардером Хасаном Джамилем. Однако тогда источник опроверг эту информацию и заявил, что певица ни с кем не встречается. Однако уже в июле ASAP Rocky принял участие в рекламной кампании, чтобы помочь Рианне продвинуть ее линию косметики по уходу за кожей. Тогда же они дали интервью нескольким крупным изданиям, в которых шутили о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Музыканты дружат много лет. В 2011 году рэпер появился в треке певицы "Cockiness", а в 2013-м выступал у нее на разогреве в рамках мирового турне Diamonds. Пара также вместе посетила модный показ в Париже в 2018 году и церемонию British Fashion Awards в 2019-м. Ранее Раким Майерс встречался с моделью Кендалл Дженнер, также СМИ писали о его романе с Дайан Содрэ из Бразилии.
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знаменитости, звезды, нью-йорк (город), бразилия, париж, рианна (робин фенти)

Рианна закрутила роман с давним другом

11:10 02.12.2020
 
© AFP 2020 / Dimitrios Kambouris/Getty Images for Diamond Ball/Roy Rochlin/Getty ImagesA$AP Rocky / Рианна
A$AP Rocky / Рианна - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AFP 2020 / Dimitrios Kambouris/Getty Images for Diamond Ball/Roy Rochlin/Getty Images
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Певица и актриса Рианна (Робин Фенти) встречается с давним другом рэпером ASAP Rocky (Раким Майерс), рассказал источник изданию People.
Инсайдер подтвердил информацию о том, что певицу и рэпера связывает больше, чем дружба, после того, как на днях их заметили за ужином в одном из ресторанов Нью-Йорка. Фенти и Майерс отдыхали там вместе с друзьями.
Слухи об их романе появились еще в январе, когда Рианна после трех лет отношений рассталась с миллиардером Хасаном Джамилем. Однако тогда источник опроверг эту информацию и заявил, что певица ни с кем не встречается.
Однако уже в июле ASAP Rocky принял участие в рекламной кампании, чтобы помочь Рианне продвинуть ее линию косметики по уходу за кожей. Тогда же они дали интервью нескольким крупным изданиям, в которых шутили о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами.
Музыканты дружат много лет. В 2011 году рэпер появился в треке певицы "Cockiness", а в 2013-м выступал у нее на разогреве в рамках мирового турне Diamonds. Пара также вместе посетила модный показ в Париже в 2018 году и церемонию British Fashion Awards в 2019-м.
Ранее Раким Майерс встречался с моделью Кендалл Дженнер, также СМИ писали о его романе с Дайан Содрэ из Бразилии.
Актер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 15:18Шоубиз
Брэд Питт снова свободен, пишут СМИ
 
ШоубизЗнаменитостизвездыНью-Йорк (город)БразилияПарижРианна (Робин Фенти)
 
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