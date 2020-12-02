https://ria.ru/20201202/registratsiya-1587416679.html

ФНП и Росреестр ускорят процесс регистрации прав на недвижимость

ФНП и Росреестр ускорят процесс регистрации прав на недвижимость

Федеральная нотариальная палата совместно с Росреестром разрабатывают электронные технологии ускорения регистрации прав на недвижимость по нотариально... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T20:14

2020-12-02T20:14

2020-12-02T20:14

константин корсик

федеральная нотариальная палата

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Федеральная нотариальная палата совместно с Росреестром разрабатывают электронные технологии ускорения регистрации прав на недвижимость по нотариально удостоверенным сделкам, сообщает ФНП."Автоматизация обработки сведений, которые нотариусы направляют в Росреестр в электронном виде, и предоставления сведений из ЕГРН выведут цифровое взаимодействие нотариата и государственного регистратора на новый уровень", - отметили в ФНП.Предполагается, что нотариусы будут с помощью Единой информационной системы нотариата направлять регистратору сведения по удостоверенным ими сделкам, а также ряд других документов в машиночитаемом виде, что позволит проводить их автоматическую обработку.Разработки ведутся в рамках реализации дорожной карты взаимодействия Росреестра и ФНП, действующей с 4 июня 2020 года."Нотариусы, удостоверяя сделки с недвижимостью, не только обеспечивают их законность и гарантируют защиту прав их участников, но и предоставляют удобный сервис в режиме "одного окна". Они самостоятельно получают необходимые сведения ЕГРН и направляют удостоверенные ими документы для регистрации прав, выступая тем самым в качестве фронт-офиса Росреестра. Срок регистрации прав по таким сделкам должен составлять один рабочий день, а планируемые разработки еще более ускорят эти процессы", - напомнили в ФНП.С января по октябрь 2020 года нотариусами было направлено в Росреестр на государственную регистрацию более 2,3 миллиона пакетов заявлений в электронном виде и более 8 миллионов запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. "В процессе цифровизации сферы оборота недвижимости квалифицированное правовое обеспечение сделок нотариусами, их имущественные гарантии и электронные сервисы нотариата позволяют обеспечить стабильность этой сферы, защиту прав участников сделок и собственников жилья", — отметил президент ФНП Константин Корсик.

https://ria.ru/20201110/uslugi-1583956154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин корсик, федеральная нотариальная палата, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество