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ФНП и Росреестр ускорят процесс регистрации прав на недвижимость
ФНП и Росреестр ускорят процесс регистрации прав на недвижимость
Федеральная нотариальная палата совместно с Росреестром разрабатывают электронные технологии ускорения регистрации прав на недвижимость по нотариально... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T20:14
2020-12-02T20:14
константин корсик
федеральная нотариальная палата
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Федеральная нотариальная палата совместно с Росреестром разрабатывают электронные технологии ускорения регистрации прав на недвижимость по нотариально удостоверенным сделкам, сообщает ФНП."Автоматизация обработки сведений, которые нотариусы направляют в Росреестр в электронном виде, и предоставления сведений из ЕГРН выведут цифровое взаимодействие нотариата и государственного регистратора на новый уровень", - отметили в ФНП.Предполагается, что нотариусы будут с помощью Единой информационной системы нотариата направлять регистратору сведения по удостоверенным ими сделкам, а также ряд других документов в машиночитаемом виде, что позволит проводить их автоматическую обработку.Разработки ведутся в рамках реализации дорожной карты взаимодействия Росреестра и ФНП, действующей с 4 июня 2020 года."Нотариусы, удостоверяя сделки с недвижимостью, не только обеспечивают их законность и гарантируют защиту прав их участников, но и предоставляют удобный сервис в режиме "одного окна". Они самостоятельно получают необходимые сведения ЕГРН и направляют удостоверенные ими документы для регистрации прав, выступая тем самым в качестве фронт-офиса Росреестра. Срок регистрации прав по таким сделкам должен составлять один рабочий день, а планируемые разработки еще более ускорят эти процессы", - напомнили в ФНП.С января по октябрь 2020 года нотариусами было направлено в Росреестр на государственную регистрацию более 2,3 миллиона пакетов заявлений в электронном виде и более 8 миллионов запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. "В процессе цифровизации сферы оборота недвижимости квалифицированное правовое обеспечение сделок нотариусами, их имущественные гарантии и электронные сервисы нотариата позволяют обеспечить стабильность этой сферы, защиту прав участников сделок и собственников жилья", — отметил президент ФНП Константин Корсик.
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константин корсик, федеральная нотариальная палата, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество

ФНП и Росреестр ускорят процесс регистрации прав на недвижимость

20:14 02.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкОткрытие первого Республиканского центра по регистрации прав собственности на недвижимое имущество в системе Росреестра Российской Федерации
Открытие первого Республиканского центра по регистрации прав собственности на недвижимое имущество в системе Росреестра Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Федеральная нотариальная палата совместно с Росреестром разрабатывают электронные технологии ускорения регистрации прав на недвижимость по нотариально удостоверенным сделкам, сообщает ФНП.
"Автоматизация обработки сведений, которые нотариусы направляют в Росреестр в электронном виде, и предоставления сведений из ЕГРН выведут цифровое взаимодействие нотариата и государственного регистратора на новый уровень", - отметили в ФНП.
Предполагается, что нотариусы будут с помощью Единой информационной системы нотариата направлять регистратору сведения по удостоверенным ими сделкам, а также ряд других документов в машиночитаемом виде, что позволит проводить их автоматическую обработку.
Разработки ведутся в рамках реализации дорожной карты взаимодействия Росреестра и ФНП, действующей с 4 июня 2020 года.
"Нотариусы, удостоверяя сделки с недвижимостью, не только обеспечивают их законность и гарантируют защиту прав их участников, но и предоставляют удобный сервис в режиме "одного окна". Они самостоятельно получают необходимые сведения ЕГРН и направляют удостоверенные ими документы для регистрации прав, выступая тем самым в качестве фронт-офиса Росреестра. Срок регистрации прав по таким сделкам должен составлять один рабочий день, а планируемые разработки еще более ускорят эти процессы", - напомнили в ФНП.
Указатель к нотариальной конторе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 16:11
ФНП: растет востребованность электронных услуг нотариусов
С января по октябрь 2020 года нотариусами было направлено в Росреестр на государственную регистрацию более 2,3 миллиона пакетов заявлений в электронном виде и более 8 миллионов запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН.
"В процессе цифровизации сферы оборота недвижимости квалифицированное правовое обеспечение сделок нотариусами, их имущественные гарантии и электронные сервисы нотариата позволяют обеспечить стабильность этой сферы, защиту прав участников сделок и собственников жилья", — отметил президент ФНП Константин Корсик.
 
Константин КорсикФедеральная нотариальная палатаФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Общество
 
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