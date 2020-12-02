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Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
Завершена аккредитация журналистов на участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:29
2020-12-02T17:29
центр международной торговли
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
москва
владивосток
ростов-на-дону
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Завершена аккредитация журналистов на участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля."Завершена аккредитация журналистов на участие в ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Планируется, что Путин выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево, представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра Международной Торговли. Добавляется, что журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них будут организованы специальные площадки, а число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.Для участия в пресс-конференции будут организованы специальные площадки: в ЦФО будут организованы площадки для журналистов в Москве и Туле, в СЗФО - в Санкт-Петербурге, в ЮФО - в Ростове-на-Дону, в СКФО - в Ставрополе, в ПФО - в Нижнем Новгороде, в УФО - в Екатеринбурге, в СФО - в Новосибирске, в ДФО - во Владивостоке.Отмечается, что список аккредитованных журналистов и точные адреса площадок будут опубликованы 11 декабря на сайте kremlin.ru (президент.рф). Добавляется, что о порядке прохода на площадки и основных принципах работы во время пресс-конференции журналисты будут уведомлены по электронной почте, указанной при заполнении анкеты.
https://ria.ru/20201127/konferentsiya-1586593315.html
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москва
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ростов-на-дону
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центр международной торговли, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва, владивосток, ростов-на-дону, общество

Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина

17:29 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Завершена аккредитация журналистов на участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.
"Завершена аккредитация журналистов на участие в ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Планируется, что Путин выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево, представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра Международной Торговли. Добавляется, что журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них будут организованы специальные площадки, а число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.
Для участия в пресс-конференции будут организованы специальные площадки: в ЦФО будут организованы площадки для журналистов в Москве и Туле, в СЗФО - в Санкт-Петербурге, в ЮФО - в Ростове-на-Дону, в СКФО - в Ставрополе, в ПФО - в Нижнем Новгороде, в УФО - в Екатеринбурге, в СФО - в Новосибирске, в ДФО - во Владивостоке.
Отмечается, что список аккредитованных журналистов и точные адреса площадок будут опубликованы 11 декабря на сайте kremlin.ru (президент.рф). Добавляется, что о порядке прохода на площадки и основных принципах работы во время пресс-конференции журналисты будут уведомлены по электронной почте, указанной при заполнении анкеты.
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Центр международной торговлиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинМоскваВладивостокРостов-на-ДонуОбщество
 
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