https://ria.ru/20201202/putin-1587388232.html

Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина

Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина

Завершена аккредитация журналистов на участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:29

2020-12-02T17:29

2020-12-02T17:29

центр международной торговли

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

москва

владивосток

ростов-на-дону

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212721_0:217:3072:1945_1400x0_80_0_0_a51cc2322813463af6b93d096059f45c.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Завершена аккредитация журналистов на участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля."Завершена аккредитация журналистов на участие в ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Планируется, что Путин выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево, представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра Международной Торговли. Добавляется, что журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них будут организованы специальные площадки, а число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.Для участия в пресс-конференции будут организованы специальные площадки: в ЦФО будут организованы площадки для журналистов в Москве и Туле, в СЗФО - в Санкт-Петербурге, в ЮФО - в Ростове-на-Дону, в СКФО - в Ставрополе, в ПФО - в Нижнем Новгороде, в УФО - в Екатеринбурге, в СФО - в Новосибирске, в ДФО - во Владивостоке.Отмечается, что список аккредитованных журналистов и точные адреса площадок будут опубликованы 11 декабря на сайте kremlin.ru (президент.рф). Добавляется, что о порядке прохода на площадки и основных принципах работы во время пресс-конференции журналисты будут уведомлены по электронной почте, указанной при заполнении анкеты.

https://ria.ru/20201127/konferentsiya-1586593315.html

https://ria.ru/20201127/konferentsiya-1586594138.html

москва

владивосток

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр международной торговли, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва, владивосток, ростов-на-дону, общество