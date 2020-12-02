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На Вологодчине стартовал проект "Заочный колледж"
На Вологодчине стартовал проект "Заочный колледж"
Власти Вологодской области запустили проект "Заочный колледж", по которому ежегодно по пятьсот человек бесплатно получат профессиональное образование без отрыва РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:54
2020-12-02T14:54
вологодская область
вологодская область
образование - общество
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ВОЛОГДА, 2 дек – РИА Новости. Власти Вологодской области запустили проект "Заочный колледж", по которому ежегодно по пятьсот человек бесплатно получат профессиональное образование без отрыва от производства, сообщает пресс-служба правительства области."Национальный проект "Образование" ставит перед нами амбиционные цели по повышению уровня грамотности и образования вологжан, поэтому мы решили идти дальше, разработали свой проект, рассчитанный на работающую молодежь, и полностью профинансировали его за счет областного бюджета", - сказал губернатор области Олег Кувшинников, приветствуя первых участников проекта на установочной сессии в вологодском колледже сервиса.Он пояснил, что проект рассчитан на тех, кто уже работает по выбранной специальности, но так и не получил соответствующего образования, поэтому главным условием для участия в проекте является возраст старше 22 лет. Обучение ведут 20 колледжей и техникумов региона по 20 направлениям подготовки. Все они напрямую сотрудничают с работодателями, которые рекомендуют своих сотрудников для обучения, а также помогают максимально приблизить учебную программу к реалиям сегодняшнего дня.Проект рассчитан на пять лет, до 2024 года. В общей сложности бесплатное заочное образование получат 2500 жителей региона. Все расходы на обучение студентов берет на себя областной бюджет.
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вологодская область, образование - общество

На Вологодчине стартовал проект "Заочный колледж"

14:54 02.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСветлана Медведева посетила губернаторский колледж народного промысла в Вологде
Светлана Медведева посетила губернаторский колледж народного промысла в Вологде - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВОЛОГДА, 2 дек – РИА Новости. Власти Вологодской области запустили проект "Заочный колледж", по которому ежегодно по пятьсот человек бесплатно получат профессиональное образование без отрыва от производства, сообщает пресс-служба правительства области.
"Национальный проект "Образование" ставит перед нами амбиционные цели по повышению уровня грамотности и образования вологжан, поэтому мы решили идти дальше, разработали свой проект, рассчитанный на работающую молодежь, и полностью профинансировали его за счет областного бюджета", - сказал губернатор области Олег Кувшинников, приветствуя первых участников проекта на установочной сессии в вологодском колледже сервиса.
Он пояснил, что проект рассчитан на тех, кто уже работает по выбранной специальности, но так и не получил соответствующего образования, поэтому главным условием для участия в проекте является возраст старше 22 лет. Обучение ведут 20 колледжей и техникумов региона по 20 направлениям подготовки. Все они напрямую сотрудничают с работодателями, которые рекомендуют своих сотрудников для обучения, а также помогают максимально приблизить учебную программу к реалиям сегодняшнего дня.
Проект рассчитан на пять лет, до 2024 года. В общей сложности бесплатное заочное образование получат 2500 жителей региона. Все расходы на обучение студентов берет на себя областной бюджет.
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