https://ria.ru/20201202/proekt-1587349603.html

На Вологодчине стартовал проект "Заочный колледж"

На Вологодчине стартовал проект "Заочный колледж"

Власти Вологодской области запустили проект "Заочный колледж", по которому ежегодно по пятьсот человек бесплатно получат профессиональное образование без отрыва РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:54

2020-12-02T14:54

2020-12-02T14:54

вологодская область

вологодская область

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/39270/70/392707076_0:566:1541:1433_1400x0_80_0_0_96f7b5f913d2322b10f3d1cd64e72532.jpg

ВОЛОГДА, 2 дек – РИА Новости. Власти Вологодской области запустили проект "Заочный колледж", по которому ежегодно по пятьсот человек бесплатно получат профессиональное образование без отрыва от производства, сообщает пресс-служба правительства области."Национальный проект "Образование" ставит перед нами амбиционные цели по повышению уровня грамотности и образования вологжан, поэтому мы решили идти дальше, разработали свой проект, рассчитанный на работающую молодежь, и полностью профинансировали его за счет областного бюджета", - сказал губернатор области Олег Кувшинников, приветствуя первых участников проекта на установочной сессии в вологодском колледже сервиса.Он пояснил, что проект рассчитан на тех, кто уже работает по выбранной специальности, но так и не получил соответствующего образования, поэтому главным условием для участия в проекте является возраст старше 22 лет. Обучение ведут 20 колледжей и техникумов региона по 20 направлениям подготовки. Все они напрямую сотрудничают с работодателями, которые рекомендуют своих сотрудников для обучения, а также помогают максимально приблизить учебную программу к реалиям сегодняшнего дня.Проект рассчитан на пять лет, до 2024 года. В общей сложности бесплатное заочное образование получат 2500 жителей региона. Все расходы на обучение студентов берет на себя областной бюджет.

https://ria.ru/20201124/polikliniki-1586130557.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологодская область, образование - общество