Прыжок, шаман и погружение: победители конкурса "Золотая черепаха 2020"

Победы в номинации "Новые технологии в фотографии дикой природы" удостоен Терье Колаас из Норвегии за "Гусиную симметрию". Весной короткоклювые гуменники отправляются на Шпицберген, чтобы вывести потомство. С каждым годом они прилетают все раньше, когда земля и поля, где можно найти корм, все еще покрыты снегом. Птицы, отдыхающие на тихой глади воды, образовали в кадре своеобразный узор.