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Прыжок, шаман и погружение: победители конкурса "Золотая черепаха 2020"
Прыжок, шаман и погружение: победители конкурса "Золотая черепаха 2020"
Стали известны имена победителей международного творческого конкурса "Золотая Черепаха" 2020 года, проводимого в рамках масштабного одноименного интерактивного... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:00
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фотография
природа
фото
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Стали известны имена победителей международного творческого конкурса "Золотая Черепаха" 2020 года, проводимого в рамках масштабного одноименного интерактивного фестиваля дикой природы. Работы лауреатов, удостоенные высших оценок жюри, — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
фотография, природа, фото, фото

Прыжок, шаман и погружение: победители конкурса "Золотая черепаха 2020"

17:00 02.12.2020 (обновлено: 17:26 02.12.2020)
 
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Стали известны имена победителей международного творческого конкурса "Золотая Черепаха" 2020 года, проводимого в рамках масштабного одноименного интерактивного фестиваля дикой природы. Работы лауреатов, удостоенные высших оценок жюри, — в фотоленте Ria.ru.
© Юлиан Рад / The Golden Turtle

"Прыжок"крошечной лесной мыши принес фотографу из Австрии Юлиан Рад победу в номинации "Поведение животного". Одного из самых многочисленных обитателей леса заметить не так-то просто, зверек обычно покидает норку только перед самым заходом солнца

Победитель в номинации Поведение животного Юлиан Рад Прыжок. Австрия
1 из 13

"Прыжок"крошечной лесной мыши принес фотографу из Австрии Юлиан Рад победу в номинации "Поведение животного". Одного из самых многочисленных обитателей леса заметить не так-то просто, зверек обычно покидает норку только перед самым заходом солнца

© Юлиан Рад / The Golden Turtle
© Франческо Визинтин / The Golden Turtle

Фотографом года по версии проекта "Золотая черепаха" стал Франческо Визинтин из Италии. В его победном кадре "Погружение" силуэт молодого тюленя мастерски вписан в арку, образованную стенами подводного каньона у острова Лос-Ислотес.

Фотограф года Франческо Визинтин Погружение. Италия
2 из 13

Фотографом года по версии проекта "Золотая черепаха" стал Франческо Визинтин из Италии. В его победном кадре "Погружение" силуэт молодого тюленя мастерски вписан в арку, образованную стенами подводного каньона у острова Лос-Ислотес.

© Франческо Визинтин / The Golden Turtle
© Геннадий Юсин / The Golden Turtle

В номинации "Заповедная Россия" победил кадр Геннадия Юсина "С днем рождения, малыш!". Сайгачонок, едва появившийся на свет, еще слишком слаб, чтобы путешествовать с мамой, поэтому несколько дней он лежит на земле и набирается сил.

Победитель в номинации Заповедная Россия Геннадий Юсин С днём рождения, малыш!
3 из 13

В номинации "Заповедная Россия" победил кадр Геннадия Юсина "С днем рождения, малыш!". Сайгачонок, едва появившийся на свет, еще слишком слаб, чтобы путешествовать с мамой, поэтому несколько дней он лежит на земле и набирается сил.

© Геннадий Юсин / The Golden Turtle
© Андрес Луис Домингес Бланко / The Golden Turtle

Победу в номинации "Природа глазами детей" праздновал автор кадра "В лесу" Андрес Луис Домингес Бланко из Испании.

Победитель в номинации Природа глазами детей Андрес Луис Домингес Бланко В лесу. Испания
4 из 13

Победу в номинации "Природа глазами детей" праздновал автор кадра "В лесу" Андрес Луис Домингес Бланко из Испании.

© Андрес Луис Домингес Бланко / The Golden Turtle
© Адриана Клаудиа Санц / The Golden Turtle

Адриане Клаудии Санц из Аргентины удался лучший, по мнению жюри, "Портрет животного". Героиня кадра "Кто идет?" — лягушка из семейства квакш. Этому виду грозит вымирание, поэтому так важно беречь хрупкую экосистему его ареала.

Победитель в номинации Портрет животного Адриана Клаудиа Санц Кто идет?. Аргентина
5 из 13

Адриане Клаудии Санц из Аргентины удался лучший, по мнению жюри, "Портрет животного". Героиня кадра "Кто идет?" — лягушка из семейства квакш. Этому виду грозит вымирание, поэтому так важно беречь хрупкую экосистему его ареала.

© Адриана Клаудиа Санц / The Golden Turtle
© Галис Оаро / The Golden Turtle

Победителем в номинации "Искусство и образ природы" стал Галис Оаро из Норвегии со снимком "Будущая мурена", сделанным в океане во время ночного погружения. Взрослые мурены предпочитают держаться поглубже, однако молодняк в темное время суток поднимается ближе к поверхности воды.

Победитель в номинации Искусство и образ природы Галис Оаро Будущая мурена. Норвегия
6 из 13

Победителем в номинации "Искусство и образ природы" стал Галис Оаро из Норвегии со снимком "Будущая мурена", сделанным в океане во время ночного погружения. Взрослые мурены предпочитают держаться поглубже, однако молодняк в темное время суток поднимается ближе к поверхности воды.

© Галис Оаро / The Golden Turtle
© Анееш Санкаранкутти / The Golden Turtle

"Осторожность не повредит", напоминает индийский фотограф Анееш Санкаранкутти, в чей объектив попал слон, аккуратно переходящий железнодорожные пути. Победа в номинации "Человек и природа".

Победитель в номинации Человек и природа Анееш Санкаранкутти Осторожность не повредит. Индия
7 из 13

"Осторожность не повредит", напоминает индийский фотограф Анееш Санкаранкутти, в чей объектив попал слон, аккуратно переходящий железнодорожные пути. Победа в номинации "Человек и природа".

© Анееш Санкаранкутти / The Golden Turtle
© Тамас Конч-Бистрич / The Golden Turtle

В номинации "Природа глазами молодежи" лучшим стал оказался назвали снимок венгра Тамаса Конч-Бистрича "Зарянка на снегу".

Победитель в номинации Природа глазами молодежи Тамас Конч-Бистрич Зарянка на снегу. Венгрия
8 из 13

В номинации "Природа глазами молодежи" лучшим стал оказался назвали снимок венгра Тамаса Конч-Бистрича "Зарянка на снегу".

© Тамас Конч-Бистрич / The Golden Turtle
© Вячеслав Лузанов / The Golden Turtle

Победу в номинации "Пейзаж" жюри присудило россиянину Вячеславу Лузанову за его поразительный кадр "Шаман". На развилке в лесу заблудшего путника встречает Шаман-дерево, которого нет на картах или в навигаторе. По какой дороге идти дальше — решать только самому человеку...

Победитель в номинации Пейзаж Вячеслав Лузанов Шаман. Россия
9 из 13

Победу в номинации "Пейзаж" жюри присудило россиянину Вячеславу Лузанову за его поразительный кадр "Шаман". На развилке в лесу заблудшего путника встречает Шаман-дерево, которого нет на картах или в навигаторе. По какой дороге идти дальше — решать только самому человеку...

© Вячеслав Лузанов / The Golden Turtle
© Марчин Добас / The Golden Turtle

Победы в номинации "Животные в среде обитания" удостоен польский фотограф Марчин Добас за кадр "Кеа". Герой снимка — единственный представитель семейства попугаевых, обитающий в высокогорных районах.

Победитель в номинации Животные в среде обитания Марчин Добас Кеа. Польша
10 из 13

Победы в номинации "Животные в среде обитания" удостоен польский фотограф Марчин Добас за кадр "Кеа". Герой снимка — единственный представитель семейства попугаевых, обитающий в высокогорных районах.

© Марчин Добас / The Golden Turtle
© Норберт Касаш / The Golden Turtle

Норберт Касаш из Венгрии победил в номинации "Микромир" с "Золотым дождем". Фотографу посчастливилось запечатлеть стрекозу своего любимого вида — Calopteryx. Он провел целое исследование, чтобы узнать, где водятся эти насекомые, и каждое лето приезжал на съемки в одно и то же место.

Победитель в номинации Микромир Норберт Касаш Золотой дождь. Венгрия
11 из 13

Норберт Касаш из Венгрии победил в номинации "Микромир" с "Золотым дождем". Фотографу посчастливилось запечатлеть стрекозу своего любимого вида — Calopteryx. Он провел целое исследование, чтобы узнать, где водятся эти насекомые, и каждое лето приезжал на съемки в одно и то же место.

© Норберт Касаш / The Golden Turtle
© Терье Колаас / The Golden Turtle

Победы в номинации "Новые технологии в фотографии дикой природы" удостоен Терье Колаас из Норвегии за "Гусиную симметрию". Весной короткоклювые гуменники отправляются на Шпицберген, чтобы вывести потомство. С каждым годом они прилетают все раньше, когда земля и поля, где можно найти корм, все еще покрыты снегом. Птицы, отдыхающие на тихой глади воды, образовали в кадре своеобразный узор.

Победитель в номинации Новые технологии в фотографии дикой природы Терье Колаас Гусиная симметрия. Норвегия
12 из 13

Победы в номинации "Новые технологии в фотографии дикой природы" удостоен Терье Колаас из Норвегии за "Гусиную симметрию". Весной короткоклювые гуменники отправляются на Шпицберген, чтобы вывести потомство. С каждым годом они прилетают все раньше, когда земля и поля, где можно найти корм, все еще покрыты снегом. Птицы, отдыхающие на тихой глади воды, образовали в кадре своеобразный узор.

© Терье Колаас / The Golden Turtle
© Тибор Литауски / The Golden Turtle

Лучшим в номинации "Магия растений" признали "Крокусы в тумане". На фото Тибора Литауски цветы будто окружены зыбкими волнами.

Победитель в номинации Магия растений Тибор Литауски Крокусы в тумане. Венгрия
13 из 13

Лучшим в номинации "Магия растений" признали "Крокусы в тумане". На фото Тибора Литауски цветы будто окружены зыбкими волнами.

© Тибор Литауски / The Golden Turtle
 
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