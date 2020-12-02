Прыжок, шаман и погружение: победители конкурса "Золотая черепаха 2020"
"Прыжок"крошечной лесной мыши принес фотографу из Австрии Юлиан Рад победу в номинации "Поведение животного". Одного из самых многочисленных обитателей леса заметить не так-то просто, зверек обычно покидает норку только перед самым заходом солнца
"Прыжок"крошечной лесной мыши принес фотографу из Австрии Юлиан Рад победу в номинации "Поведение животного". Одного из самых многочисленных обитателей леса заметить не так-то просто, зверек обычно покидает норку только перед самым заходом солнца
Фотографом года по версии проекта "Золотая черепаха" стал Франческо Визинтин из Италии. В его победном кадре "Погружение" силуэт молодого тюленя мастерски вписан в арку, образованную стенами подводного каньона у острова Лос-Ислотес.
Фотографом года по версии проекта "Золотая черепаха" стал Франческо Визинтин из Италии. В его победном кадре "Погружение" силуэт молодого тюленя мастерски вписан в арку, образованную стенами подводного каньона у острова Лос-Ислотес.
В номинации "Заповедная Россия" победил кадр Геннадия Юсина "С днем рождения, малыш!". Сайгачонок, едва появившийся на свет, еще слишком слаб, чтобы путешествовать с мамой, поэтому несколько дней он лежит на земле и набирается сил.
В номинации "Заповедная Россия" победил кадр Геннадия Юсина "С днем рождения, малыш!". Сайгачонок, едва появившийся на свет, еще слишком слаб, чтобы путешествовать с мамой, поэтому несколько дней он лежит на земле и набирается сил.
Победу в номинации "Природа глазами детей" праздновал автор кадра "В лесу" Андрес Луис Домингес Бланко из Испании.
Победу в номинации "Природа глазами детей" праздновал автор кадра "В лесу" Андрес Луис Домингес Бланко из Испании.
Адриане Клаудии Санц из Аргентины удался лучший, по мнению жюри, "Портрет животного". Героиня кадра "Кто идет?" — лягушка из семейства квакш. Этому виду грозит вымирание, поэтому так важно беречь хрупкую экосистему его ареала.
Адриане Клаудии Санц из Аргентины удался лучший, по мнению жюри, "Портрет животного". Героиня кадра "Кто идет?" — лягушка из семейства квакш. Этому виду грозит вымирание, поэтому так важно беречь хрупкую экосистему его ареала.
Победителем в номинации "Искусство и образ природы" стал Галис Оаро из Норвегии со снимком "Будущая мурена", сделанным в океане во время ночного погружения. Взрослые мурены предпочитают держаться поглубже, однако молодняк в темное время суток поднимается ближе к поверхности воды.
Победителем в номинации "Искусство и образ природы" стал Галис Оаро из Норвегии со снимком "Будущая мурена", сделанным в океане во время ночного погружения. Взрослые мурены предпочитают держаться поглубже, однако молодняк в темное время суток поднимается ближе к поверхности воды.
"Осторожность не повредит", напоминает индийский фотограф Анееш Санкаранкутти, в чей объектив попал слон, аккуратно переходящий железнодорожные пути. Победа в номинации "Человек и природа".
"Осторожность не повредит", напоминает индийский фотограф Анееш Санкаранкутти, в чей объектив попал слон, аккуратно переходящий железнодорожные пути. Победа в номинации "Человек и природа".
В номинации "Природа глазами молодежи" лучшим стал оказался назвали снимок венгра Тамаса Конч-Бистрича "Зарянка на снегу".
В номинации "Природа глазами молодежи" лучшим стал оказался назвали снимок венгра Тамаса Конч-Бистрича "Зарянка на снегу".
Победу в номинации "Пейзаж" жюри присудило россиянину Вячеславу Лузанову за его поразительный кадр "Шаман". На развилке в лесу заблудшего путника встречает Шаман-дерево, которого нет на картах или в навигаторе. По какой дороге идти дальше — решать только самому человеку...
Победу в номинации "Пейзаж" жюри присудило россиянину Вячеславу Лузанову за его поразительный кадр "Шаман". На развилке в лесу заблудшего путника встречает Шаман-дерево, которого нет на картах или в навигаторе. По какой дороге идти дальше — решать только самому человеку...
Победы в номинации "Животные в среде обитания" удостоен польский фотограф Марчин Добас за кадр "Кеа". Герой снимка — единственный представитель семейства попугаевых, обитающий в высокогорных районах.
Победы в номинации "Животные в среде обитания" удостоен польский фотограф Марчин Добас за кадр "Кеа". Герой снимка — единственный представитель семейства попугаевых, обитающий в высокогорных районах.
Норберт Касаш из Венгрии победил в номинации "Микромир" с "Золотым дождем". Фотографу посчастливилось запечатлеть стрекозу своего любимого вида — Calopteryx. Он провел целое исследование, чтобы узнать, где водятся эти насекомые, и каждое лето приезжал на съемки в одно и то же место.
Норберт Касаш из Венгрии победил в номинации "Микромир" с "Золотым дождем". Фотографу посчастливилось запечатлеть стрекозу своего любимого вида — Calopteryx. Он провел целое исследование, чтобы узнать, где водятся эти насекомые, и каждое лето приезжал на съемки в одно и то же место.
Победы в номинации "Новые технологии в фотографии дикой природы" удостоен Терье Колаас из Норвегии за "Гусиную симметрию". Весной короткоклювые гуменники отправляются на Шпицберген, чтобы вывести потомство. С каждым годом они прилетают все раньше, когда земля и поля, где можно найти корм, все еще покрыты снегом. Птицы, отдыхающие на тихой глади воды, образовали в кадре своеобразный узор.
Победы в номинации "Новые технологии в фотографии дикой природы" удостоен Терье Колаас из Норвегии за "Гусиную симметрию". Весной короткоклювые гуменники отправляются на Шпицберген, чтобы вывести потомство. С каждым годом они прилетают все раньше, когда земля и поля, где можно найти корм, все еще покрыты снегом. Птицы, отдыхающие на тихой глади воды, образовали в кадре своеобразный узор.
Лучшим в номинации "Магия растений" признали "Крокусы в тумане". На фото Тибора Литауски цветы будто окружены зыбкими волнами.
Лучшим в номинации "Магия растений" признали "Крокусы в тумане". На фото Тибора Литауски цветы будто окружены зыбкими волнами.