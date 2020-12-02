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Выборы президента США — 2020
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СМИ: Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований после выборов
СМИ: Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований после выборов
Президент США Дональд Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований со дня выборов, сообщает ABC news со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T01:38
2020-12-02T01:45
вашингтон
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований со дня выборов, сообщает ABC news со ссылкой на свои источники.Отмечается, что одним из способов сбора денег явились электронные письма штаба Трампа с заявлениями о якобы произошедшем на выборах мошенничестве и предложениями поддержать фонд "по защите выборов".Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах ряда штатов.О сборе средств было объявлено 4 ноября. "Нам нужна ваша помощь, чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов (выборов – ред.)", - написал штаб в Twitter.
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ: Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований после выборов

01:38 02.12.2020 (обновлено: 01:45 02.12.2020)
 
© REUTERS / Carlos Barria/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© REUTERS / Carlos Barria/File Photo
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований со дня выборов, сообщает ABC news со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что одним из способов сбора денег явились электронные письма штаба Трампа с заявлениями о якобы произошедшем на выборах мошенничестве и предложениями поддержать фонд "по защите выборов".
"Мой отец был на сто процентов прав, когда сказал, что голосование по почте создаст проблемы. Мы заслуживаем честных открытых выборов", - цитирует ABC одно из таких писем, подписанное сыном Трампа.
Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах ряда штатов.
О сборе средств было объявлено 4 ноября. "Нам нужна ваша помощь, чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов (выборов – ред.)", - написал штаб в Twitter.
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