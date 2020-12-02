https://ria.ru/20201202/pozhertvovaniya-1587261895.html

СМИ: Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований после выборов

СМИ: Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований после выборов

Президент США Дональд Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований со дня выборов, сообщает ABC news со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T01:38

2020-12-02T01:38

2020-12-02T01:45

вашингтон

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований со дня выборов, сообщает ABC news со ссылкой на свои источники.Отмечается, что одним из способов сбора денег явились электронные письма штаба Трампа с заявлениями о якобы произошедшем на выборах мошенничестве и предложениями поддержать фонд "по защите выборов".Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах ряда штатов.О сборе средств было объявлено 4 ноября. "Нам нужна ваша помощь, чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов (выборов – ред.)", - написал штаб в Twitter.

https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html

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сша

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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, в мире