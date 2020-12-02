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Пожар в коллекторе на севере Москвы потушили
Пожар в коллекторе на севере Москвы потушили
Пожар в коллекторе на севере Москвы ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T22:19
2020-12-02T22:19
2020-12-02T23:27
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пожар в коллекторе на севере Москвы ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России."Пожар ликвидирован в 22:03", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб города заявил РИА Новости, что электричество отключили в 13 домах на севере Москвы из-за пожара в коллекторе с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи. Пожар произошел в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. Было принято решение поставить временный дизель-генератор, сейчас все потребители обеспечены электроэнергией. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание на силовом кабеле.
https://ria.ru/20201202/tushenie-1587420733.html
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москва, происшествия