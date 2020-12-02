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Ссора в московском метро обернулась поножовщиной
Ссора в московском метро обернулась поножовщиной
Конфликт на эскалаторе на станции "Текстильщики" столичной подземки окончился поножовщиной, больницей и уголовным делом, сообщает в среду полиция Москвы. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:19
2020-12-02T13:19
2020-12-02T13:19
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Конфликт на эскалаторе на станции "Текстильщики" столичной подземки окончился поножовщиной, больницей и уголовным делом, сообщает в среду полиция Москвы.Инцидент произошел рано утром: при сходе с эскалатора один пассажир повздорил из-за чего-то с другим и в итоге получил удар "острым предметом". Нападавший между тем скрылся, а раненому оказали помощь дежурившие на станции полицейские."Спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории Юго-Восточного округа города Москвы. Им оказался 63-летний житель столицы. Объяснить причину своего поступка мужчина не смог", - говорится в релизе.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подозреваемого отпустили под обязательство о явке, ему грозит до двух лет лишения свободы.В какой именно день произошло ЧП - сегодня или в другой - неясно.
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