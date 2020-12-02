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Воронежская область
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Депутаты Воронежской облдумы оказывают помощь нуждающимся в пандемию
Депутаты Воронежской облдумы оказывают помощь нуждающимся в пандемию
Депутаты Воронежской областной думы принимают участие в акции добровольцев, оказывая нуждающимся помощь в период пандемии коронавируса, сообщает заксобрание. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:10
2020-12-02T18:10
воронежская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир нетесов
здоровье - общество
воронежская областная дума
общество
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ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы принимают участие в акции добровольцев, оказывая нуждающимся помощь в период пандемии коронавируса, сообщает заксобрание.Включиться в работу по оказанию помощи людям в условиях пандемии депутатов регионального парламента попросил председатель Воронежской облдумы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Нетесов. Он напомнил, что на сегодняшний день моральная и материальная поддержка необходима как минимум 11 тысячам жителей региона в возрасте старше 70 лет.Отмечается, что сформирована 1 тысяча пакетов с продуктами первой необходимости. Часть груза депутаты Воронежской областной думы на личном транспорте развезли по адресатам. По словам заместителя председателя комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Воронежской областной думы Артема Копылова, депутаты помогают добровольцам развозить продукты и лекарства, оплачивают бензин автоволонтерам.В волонтерском центре ожидают новых поставок продуктов, их предоставляют крупные торговые федеральные сети. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту облдумы Ольга Ортина пояснила, что для получения помощи достаточно обратиться в социальную службу по месту жительства или в приемную своего депутата облдумы."Эта акция позволяет людям старшего поколения находиться дома на самоизоляции и какое-то время не выходить на улицу, не посещать общественные места, где есть риск заразиться коронавирусом. Поэтому всем, кто нуждается в реальной помощи, она будет оказана в оперативном режиме", - сказала Ортина.Поддержку депутаты оказывают и волонтерам-медикам. Комплексные обеды от одной из сетей быстрого питания фасуют и развозят в приемные отделения, где принимают пациентов с коронавирусом. Наборы предназначены для студентов-добровольцев, которые помогают врачам в поликлиниках и больницах. Таких волонтеров, как отмечает облдума, уже несколько сотен. Одни трудятся санитарами и операторами в колл-центрах, другие наравне с профессионалами работают в "красных зонах" и подстанциях скорой медицинской помощи. С ростом заболеваемости количество добровольцев увеличивается.Нетесов выразил особую благодарность волонтерам-медикам за их помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Врачи сегодня находятся на передовой. В так называемых "красных зонах" идет ежеминутная борьба за жизнь и здоровье жителей нашей области. Поэтому необходимо создать все условия для медперсонала, чтобы они делали свою работу – спасали людей, а мы в свою очередь, и на уровне волонтерского центра, и депутатского корпуса должны снять с них часть повседневных, бытовых проблем и забот", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир нетесов, здоровье - общество, воронежская областная дума, общество

Депутаты Воронежской облдумы оказывают помощь нуждающимся в пандемию

18:10 02.12.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной ДумыВыборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября
Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы
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ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы принимают участие в акции добровольцев, оказывая нуждающимся помощь в период пандемии коронавируса, сообщает заксобрание.
Включиться в работу по оказанию помощи людям в условиях пандемии депутатов регионального парламента попросил председатель Воронежской облдумы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Нетесов. Он напомнил, что на сегодняшний день моральная и материальная поддержка необходима как минимум 11 тысячам жителей региона в возрасте старше 70 лет.

"В наших силах проявить заботу обо всех нуждающихся в поддержке жителях Воронежской области. Тем более, речь идет о пожилых и одиноких людях, многие из которых ветераны Великой Отечественной войны. Долг всех неравнодушных граждан - защитить тех, кто в свое время ценой невероятных усилий отстоял свободу и независимость нашей страны, сохранили мир для потомков", - подчеркнул Нетесов.

Отмечается, что сформирована 1 тысяча пакетов с продуктами первой необходимости. Часть груза депутаты Воронежской областной думы на личном транспорте развезли по адресатам. По словам заместителя председателя комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Воронежской областной думы Артема Копылова, депутаты помогают добровольцам развозить продукты и лекарства, оплачивают бензин автоволонтерам.
В волонтерском центре ожидают новых поставок продуктов, их предоставляют крупные торговые федеральные сети. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту облдумы Ольга Ортина пояснила, что для получения помощи достаточно обратиться в социальную службу по месту жительства или в приемную своего депутата облдумы.
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"Эта акция позволяет людям старшего поколения находиться дома на самоизоляции и какое-то время не выходить на улицу, не посещать общественные места, где есть риск заразиться коронавирусом. Поэтому всем, кто нуждается в реальной помощи, она будет оказана в оперативном режиме", - сказала Ортина.
Поддержку депутаты оказывают и волонтерам-медикам. Комплексные обеды от одной из сетей быстрого питания фасуют и развозят в приемные отделения, где принимают пациентов с коронавирусом. Наборы предназначены для студентов-добровольцев, которые помогают врачам в поликлиниках и больницах. Таких волонтеров, как отмечает облдума, уже несколько сотен. Одни трудятся санитарами и операторами в колл-центрах, другие наравне с профессионалами работают в "красных зонах" и подстанциях скорой медицинской помощи. С ростом заболеваемости количество добровольцев увеличивается.
Нетесов выразил особую благодарность волонтерам-медикам за их помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Врачи сегодня находятся на передовой. В так называемых "красных зонах" идет ежеминутная борьба за жизнь и здоровье жителей нашей области. Поэтому необходимо создать все условия для медперсонала, чтобы они делали свою работу – спасали людей, а мы в свою очередь, и на уровне волонтерского центра, и депутатского корпуса должны снять с них часть повседневных, бытовых проблем и забот", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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