https://ria.ru/20201202/pomosch-1587395764.html

Депутаты Воронежской облдумы оказывают помощь нуждающимся в пандемию

Депутаты Воронежской облдумы оказывают помощь нуждающимся в пандемию

Депутаты Воронежской областной думы принимают участие в акции добровольцев, оказывая нуждающимся помощь в период пандемии коронавируса, сообщает заксобрание. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:10

2020-12-02T18:10

2020-12-02T18:10

воронежская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир нетесов

здоровье - общество

воронежская областная дума

общество

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ВОРОНЕЖ, 2 дек - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы принимают участие в акции добровольцев, оказывая нуждающимся помощь в период пандемии коронавируса, сообщает заксобрание.Включиться в работу по оказанию помощи людям в условиях пандемии депутатов регионального парламента попросил председатель Воронежской облдумы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Нетесов. Он напомнил, что на сегодняшний день моральная и материальная поддержка необходима как минимум 11 тысячам жителей региона в возрасте старше 70 лет.Отмечается, что сформирована 1 тысяча пакетов с продуктами первой необходимости. Часть груза депутаты Воронежской областной думы на личном транспорте развезли по адресатам. По словам заместителя председателя комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Воронежской областной думы Артема Копылова, депутаты помогают добровольцам развозить продукты и лекарства, оплачивают бензин автоволонтерам.В волонтерском центре ожидают новых поставок продуктов, их предоставляют крупные торговые федеральные сети. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту облдумы Ольга Ортина пояснила, что для получения помощи достаточно обратиться в социальную службу по месту жительства или в приемную своего депутата облдумы."Эта акция позволяет людям старшего поколения находиться дома на самоизоляции и какое-то время не выходить на улицу, не посещать общественные места, где есть риск заразиться коронавирусом. Поэтому всем, кто нуждается в реальной помощи, она будет оказана в оперативном режиме", - сказала Ортина.Поддержку депутаты оказывают и волонтерам-медикам. Комплексные обеды от одной из сетей быстрого питания фасуют и развозят в приемные отделения, где принимают пациентов с коронавирусом. Наборы предназначены для студентов-добровольцев, которые помогают врачам в поликлиниках и больницах. Таких волонтеров, как отмечает облдума, уже несколько сотен. Одни трудятся санитарами и операторами в колл-центрах, другие наравне с профессионалами работают в "красных зонах" и подстанциях скорой медицинской помощи. С ростом заболеваемости количество добровольцев увеличивается.Нетесов выразил особую благодарность волонтерам-медикам за их помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Врачи сегодня находятся на передовой. В так называемых "красных зонах" идет ежеминутная борьба за жизнь и здоровье жителей нашей области. Поэтому необходимо создать все условия для медперсонала, чтобы они делали свою работу – спасали людей, а мы в свою очередь, и на уровне волонтерского центра, и депутатского корпуса должны снять с них часть повседневных, бытовых проблем и забот", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/izbirateli-1586970529.html

https://ria.ru/20201112/skoraya-1584362008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир нетесов, здоровье - общество, воронежская областная дума, общество