https://ria.ru/20201202/pomilovaniya-1587267012.html

Расследование о помилованиях в США не коснулось чиновников, сообщило СМИ

Расследование о помилованиях в США не коснулось чиновников, сообщило СМИ

Официальные лица в США не являются и не были субъектами расследования минюста о возможной схеме дачи взятки в обмен на получение президентского помилования,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T05:29

2020-12-02T05:29

2020-12-02T05:29

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Официальные лица в США не являются и не были субъектами расследования минюста о возможной схеме дачи взятки в обмен на получение президентского помилования, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на неназванного представителя ведомства.Других подробностей агентство не приводит.Как сообщалось, во вторник были рассекречены документы, согласно которым коррупционная схема, вероятно, предполагала "существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора". Все имена, упоминающиеся в расследовании, при рассекречивании были скрыты.В документах сообщается, что судья ранее в этом году предоставила федеральным прокурорам доступ к электронным устройствам, чтобы изучить обсуждения, связанные со схемой "взятка в обмен на помилование".

https://ria.ru/20201202/pomilovanie-1587266132.html

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