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Расследование о помилованиях в США не коснулось чиновников, сообщило СМИ
Расследование о помилованиях в США не коснулось чиновников, сообщило СМИ
Официальные лица в США не являются и не были субъектами расследования минюста о возможной схеме дачи взятки в обмен на получение президентского помилования,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T05:29
2020-12-02T05:29
вашингтон
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Официальные лица в США не являются и не были субъектами расследования минюста о возможной схеме дачи взятки в обмен на получение президентского помилования, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на неназванного представителя ведомства.Других подробностей агентство не приводит.Как сообщалось, во вторник были рассекречены документы, согласно которым коррупционная схема, вероятно, предполагала "существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора". Все имена, упоминающиеся в расследовании, при рассекречивании были скрыты.В документах сообщается, что судья ранее в этом году предоставила федеральным прокурорам доступ к электронным устройствам, чтобы изучить обсуждения, связанные со схемой "взятка в обмен на помилование".
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вашингтон, сша, в мире

Расследование о помилованиях в США не коснулось чиновников, сообщило СМИ

05:29 02.12.2020
 
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Официальные лица в США не являются и не были субъектами расследования минюста о возможной схеме дачи взятки в обмен на получение президентского помилования, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на неназванного представителя ведомства.
Других подробностей агентство не приводит.
Как сообщалось, во вторник были рассекречены документы, согласно которым коррупционная схема, вероятно, предполагала "существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора". Все имена, упоминающиеся в расследовании, при рассекречивании были скрыты.
В документах сообщается, что судья ранее в этом году предоставила федеральным прокурорам доступ к электронным устройствам, чтобы изучить обсуждения, связанные со схемой "взятка в обмен на помилование".
Президент США Дональд Трамп во время телеконференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
04:51
NYT: Трамп обсуждал возможность заранее уберечь своих детей от Байдена
 
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