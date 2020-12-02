https://ria.ru/20201202/pomilovaniya-1587267012.html
Расследование о помилованиях в США не коснулось чиновников, сообщило СМИ
Расследование о помилованиях в США не коснулось чиновников, сообщило СМИ
Официальные лица в США не являются и не были субъектами расследования минюста о возможной схеме дачи взятки в обмен на получение президентского помилования,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T05:29
2020-12-02T05:29
2020-12-02T05:29
вашингтон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:60:640:420_1400x0_80_0_0_585f2a9d5b08476e369af38b977fbe49.jpg
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Официальные лица в США не являются и не были субъектами расследования минюста о возможной схеме дачи взятки в обмен на получение президентского помилования, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на неназванного представителя ведомства.Других подробностей агентство не приводит.Как сообщалось, во вторник были рассекречены документы, согласно которым коррупционная схема, вероятно, предполагала "существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора". Все имена, упоминающиеся в расследовании, при рассекречивании были скрыты.В документах сообщается, что судья ранее в этом году предоставила федеральным прокурорам доступ к электронным устройствам, чтобы изучить обсуждения, связанные со схемой "взятка в обмен на помилование".
https://ria.ru/20201202/pomilovanie-1587266132.html
вашингтон
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:0:640:480_1400x0_80_0_0_9f134ccb16713549640de15b053dff23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости.
Официальные лица в США
не являются и не были субъектами расследования минюста о возможной схеме дачи взятки в обмен на получение президентского помилования, сообщает агентство "Рейтер
" со ссылкой на неназванного представителя ведомства.
Других подробностей агентство не приводит.
Как сообщалось, во вторник были рассекречены документы, согласно которым коррупционная схема, вероятно, предполагала "существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора". Все имена, упоминающиеся в расследовании, при рассекречивании были скрыты.
В документах сообщается, что судья ранее в этом году предоставила федеральным прокурорам доступ к электронным устройствам, чтобы изучить обсуждения, связанные со схемой "взятка в обмен на помилование".