https://ria.ru/20201202/pomilovanie-1587269703.html

Трамп назвал фейком новости о расследовании по президентскому помилованию

Трамп назвал фейком новости о расследовании по президентскому помилованию

Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми новости о том, что минюст США ведет расследование о возможной схеме дачи взятки в обмен на получение президентского РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T07:29

2020-12-02T07:29

2020-12-02T07:29

дональд трамп

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми новости о том, что минюст США ведет расследование о возможной схеме дачи взятки в обмен на получение президентского помилования.Как сообщалось ранее, во вторник были рассекречены документы, согласно которым коррупционная схема, вероятно, предполагала "существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора". Все имена, упоминающиеся в расследовании, при рассекречивании были скрыты. В документах сообщается, что судья ранее в этом году предоставила федеральным прокурорам доступ к электронным устройствам, чтобы изучить обсуждения, связанные со схемой "взятка в обмен на помилование".

https://ria.ru/20201202/pomilovanie-1587266132.html

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сша

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