https://ria.ru/20201202/pokhorony-1587357861.html
Источник назвал дату похорон Ирины Антоновой
Источник назвал дату похорон Ирины Антоновой
Похороны Ирины Антоновой состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:34
2020-12-02T15:34
2020-12-02T15:38
культура
умерла ирина антонова
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ирина антонова
москва
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МОСКВА, 2 дек. - РИА Новости. Похороны Ирины Антоновой состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией."Прощание с Антоновой пройдёт 3 декабря в музее, 4 числа её похоронят на Новодевичьем кладбище", — сообщил источник.Источник также уточнил, что похороны начнутся в 12:00.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе музея, Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и мамой, прощание из-за пандемии пройдет в музее в закрытом формате.
https://ria.ru/20201201/antonova-1587153714.html
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умерла ирина антонова, россия, ирина антонова, москва
МОСКВА, 2 дек. - РИА Новости.
Похороны Ирины Антоновой
состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией.
"Прощание с Антоновой пройдёт 3 декабря в музее, 4 числа её похоронят на Новодевичьем кладбище", — сообщил источник.
Источник также уточнил, что похороны начнутся в 12:00.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе музея, Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и мамой, прощание из-за пандемии пройдет в музее в закрытом формате.