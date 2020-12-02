Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201202/pokhorony-1587357861.html
Источник назвал дату похорон Ирины Антоновой
Источник назвал дату похорон Ирины Антоновой
Похороны Ирины Антоновой состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:34
2020-12-02T15:38
культура
умерла ирина антонова
россия
ирина антонова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587092727_0:0:3070:1728_1400x0_80_0_0_fea2d880c90300857c69816d1fd4e65e.jpg
МОСКВА, 2 дек. - РИА Новости. Похороны Ирины Антоновой состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией."Прощание с Антоновой пройдёт 3 декабря в музее, 4 числа её похоронят на Новодевичьем кладбище", — сообщил источник.Источник также уточнил, что похороны начнутся в 12:00.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе музея, Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и мамой, прощание из-за пандемии пройдет в музее в закрытом формате.
https://ria.ru/20201201/antonova-1587153714.html
https://ria.ru/20201201/antonova-1587151722.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587092727_339:0:3070:2048_1400x0_80_0_0_fa59238f6d52eadc7a5564a09af80abc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умерла ирина антонова, россия, ирина антонова, москва

Источник назвал дату похорон Ирины Антоновой

15:34 02.12.2020 (обновлено: 15:38 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИрина Антонова
Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек. - РИА Новости. Похороны Ирины Антоновой состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией.
Директор ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 15:00Культура
Последнее интервью Ирины Антоновой РИА Новости
"Прощание с Антоновой пройдёт 3 декабря в музее, 4 числа её похоронят на Новодевичьем кладбище", — сообщил источник.
Источник также уточнил, что похороны начнутся в 12:00.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе музея, Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и мамой, прощание из-за пандемии пройдет в музее в закрытом формате.
Президент ГМИИ им А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 16:48Культура
Ушла эпоха. Коллеги и ученики вспоминают Ирину Антонову
 
КультураУмерла Ирина АнтоноваРоссияИрина АнтоноваМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:35На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников
17:31Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19
17:30Названы настройки, без которых нельзя использовать WhatsApp
17:29Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
17:21Ученые объяснили, почему люди теряют бдительность после алкоголя
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
Лента новостейМолния