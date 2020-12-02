https://ria.ru/20201202/pokhorony-1587357861.html

Источник назвал дату похорон Ирины Антоновой

Источник назвал дату похорон Ирины Антоновой

Похороны Ирины Антоновой состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:34

2020-12-02T15:34

2020-12-02T15:38

культура

умерла ирина антонова

россия

ирина антонова

москва

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МОСКВА, 2 дек. - РИА Новости. Похороны Ирины Антоновой состоятся 4 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией."Прощание с Антоновой пройдёт 3 декабря в музее, 4 числа её похоронят на Новодевичьем кладбище", — сообщил источник.Источник также уточнил, что похороны начнутся в 12:00.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе музея, Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и мамой, прощание из-за пандемии пройдет в музее в закрытом формате.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587153714.html

https://ria.ru/20201201/antonova-1587151722.html

россия

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умерла ирина антонова, россия, ирина антонова, москва