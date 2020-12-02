https://ria.ru/20201202/pandemiya-1587367561.html
Путин поблагодарил медиков за самоотверженность в борьбе с пандемией
Путин поблагодарил медиков за самоотверженность в борьбе с пандемией
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медработников за самоотверженность в борьбе с пандемией и заявил, что "вместе мы обязательно победим". РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:12
2020-12-02T16:12
2020-12-02T16:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212655_0:194:3072:1922_1400x0_80_0_0_4005d2bb835019d5daaf944f468f1318.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медработников за самоотверженность в борьбе с пандемией и заявил, что "вместе мы обязательно победим".Путин в среду принял участие в церемонии открытия многофункциональных медцентров Минобороны РФ в режиме видеоконференции."Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве многофункциональных медцентров, поблагодарить вас, уважаемые коллеги, друзья, товарищи, за ответственный подход к делу, а медицинских работников - за самоотверженность в борьбе с пандемией", - сказал Путин."Вместе мы обязательно победим. Я желаю врачам, медсестрам, медперсоналу и новых, и уже действующих медцентров успехов. Надеюсь, что вы будете работать в будущем так же, как это было до сих пор", - добавил президент.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587212655_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_9f27018b2a78b77e397aed1118c84175.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поблагодарил медработников за самоотверженность в борьбе с пандемией и заявил, что "вместе мы обязательно победим".
Путин в среду принял участие в церемонии открытия многофункциональных медцентров Минобороны РФ в режиме видеоконференции.
"Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве многофункциональных медцентров, поблагодарить вас, уважаемые коллеги, друзья, товарищи, за ответственный подход к делу, а медицинских работников - за самоотверженность в борьбе с пандемией", - сказал Путин.
"Вместе мы обязательно победим. Я желаю врачам, медсестрам, медперсоналу и новых, и уже действующих медцентров успехов. Надеюсь, что вы будете работать в будущем так же, как это было до сих пор", - добавил президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.