https://ria.ru/20201202/pandemiya-1587367561.html

Путин поблагодарил медиков за самоотверженность в борьбе с пандемией

Путин поблагодарил медиков за самоотверженность в борьбе с пандемией

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медработников за самоотверженность в борьбе с пандемией и заявил, что "вместе мы обязательно победим". РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:12

2020-12-02T16:12

2020-12-02T16:52

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медработников за самоотверженность в борьбе с пандемией и заявил, что "вместе мы обязательно победим".Путин в среду принял участие в церемонии открытия многофункциональных медцентров Минобороны РФ в режиме видеоконференции."Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве многофункциональных медцентров, поблагодарить вас, уважаемые коллеги, друзья, товарищи, за ответственный подход к делу, а медицинских работников - за самоотверженность в борьбе с пандемией", - сказал Путин."Вместе мы обязательно победим. Я желаю врачам, медсестрам, медперсоналу и новых, и уже действующих медцентров успехов. Надеюсь, что вы будете работать в будущем так же, как это было до сих пор", - добавил президент.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество