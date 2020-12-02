https://ria.ru/20201202/otravitel-1587258342.html

Басманный суд рассмотрит дело "московского отравителя"

Басманный суд рассмотрит дело "московского отравителя"

Басманный суд Москвы в среду начнет процесс по делу Мурата Сабанова, который обвиняется в том, что подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре города... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T00:18

2020-12-02T00:18

2020-12-02T00:18

людмила нефедова

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду начнет процесс по делу Мурата Сабанова, который обвиняется в том, что подсыпал транквилизатор в напитки гуляющих в центре города людей и обкрадывал их, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.В суде состоятся предварительные слушания, которые, согласно законодательству, проходят в закрытом режиме. На заседании будут решены процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства.Летом 2019 года в центре Москвы произошла серия отравлений молодых людей транквилизаторами с целью хищения их имущества. Подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии Сабанова, задержали, потом отпустили и вновь задержали, с тех пор он находится в СИЗО.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол, отмечали в МВД.Сабанов обвиняется в пяти преступлениях по статье "Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", 25 эпизодах по статье "Разбой", 10 кражах с карт и четырех фактах мошенничества.Пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказывала РИА Новости, что с мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, находящихся в состоянии алкогольного опьянения либо употребляющих алкоголь. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия, либо добавлял их в бутылку с жидкостью, находящуюся при потерпевшем, чтобы привести его в беспомощное состояние.

https://ria.ru/20200715/1574382062.html

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людмила нефедова, россия, москва, происшествия