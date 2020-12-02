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Рогозин рассказал об успешном запуске спутника Falcon Eye
Рогозин рассказал об успешном запуске спутника Falcon Eye
Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye ракетой-носителем "Союз-СТ-А" с космодрома Куру (Французская Гвиана) успешно завершен, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T05:47
2020-12-02T05:47
2020-12-02T06:41
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye ракетой-носителем "Союз-СТ-А" с космодрома Куру (Французская Гвиана) успешно завершен, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ранее сообщалось, что разгонный блок "Фрегат-М" со спутником ОАЭ Falcon Eye отделился от стартовавшего с Куру "Союза".Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.FalconEye - это высокоэффективная программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений. Она будет контролироваться и эксплуатироваться операторами ОАЭ.Запуск стал третьей миссией в этом году, осуществленной с помощью ракеты-носителя "Союз".
https://ria.ru/20201202/raketa-1587266871.html
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россия, земля, thales alenia space, союз, французская гвиана, москва, европа, космос - риа наука, дмитрий рогозин