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Рогозин рассказал об успешном запуске спутника Falcon Eye
Рогозин рассказал об успешном запуске спутника Falcon Eye
Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye ракетой-носителем "Союз-СТ-А" с космодрома Куру (Французская Гвиана) успешно завершен, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T05:47
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye ракетой-носителем "Союз-СТ-А" с космодрома Куру (Французская Гвиана) успешно завершен, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ранее сообщалось, что разгонный блок "Фрегат-М" со спутником ОАЭ Falcon Eye отделился от стартовавшего с Куру "Союза".Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.FalconEye - это высокоэффективная программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений. Она будет контролироваться и эксплуатироваться операторами ОАЭ.Запуск стал третьей миссией в этом году, осуществленной с помощью ракеты-носителя "Союз".
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россия, земля, thales alenia space, союз, французская гвиана, москва, европа, космос - риа наука, дмитрий рогозин

Рогозин рассказал об успешном запуске спутника Falcon Eye

05:47 02.12.2020 (обновлено: 06:41 02.12.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерСтыковка корабля "Союз МС-17" с Международной космической станцией
Стыковка корабля Союз МС-17 с Международной космической станцией - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye ракетой-носителем "Союз-СТ-А" с космодрома Куру (Французская Гвиана) успешно завершен, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось, что разгонный блок "Фрегат-М" со спутником ОАЭ Falcon Eye отделился от стартовавшего с Куру "Союза".

"Второе включение и выключение двигательной установки разгонного блока и отделение космического аппарата прошло в расчетное время. Поздравляю наш боевой расчёт с успешным завершением миссии!" - написал Рогозин в Twitter.

Falcon Eye - космический аппарат оптико-электронного наблюдения Земли, изготовленный в Европе в интересах минобороны ОАЭ. Спутник произведен консорциумом Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.
FalconEye - это высокоэффективная программа оптического спутникового наблюдения Земли с очень высоким разрешением, дополненная специальной наземной системой для мониторинга, приема и обработки изображений. Она будет контролироваться и эксплуатироваться операторами ОАЭ.
Запуск стал третьей миссией в этом году, осуществленной с помощью ракеты-носителя "Союз".
Кадры старта ракеты-носителя Союз-СТ-А со спутником Falcon Eye 2 с космодрома Куру - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
05:24Хочу стать космонавтом
Рогозин рассказал о старте ракеты "Союз" с космодрома Куру
 
Хочу стать космонавтомРоссияЗемляThales Alenia SpaceСоюзФранцузская ГвианаМоскваЕвропаКосмос - РИА НаукаДмитрий Рогозин
 
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