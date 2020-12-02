Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/opros-1587327822.html
Опрос показал, чего больше всего боятся россияне
Опрос показал, чего больше всего боятся россияне
Большинство россиян опасаются роста социальной несправедливости, снижения доходов и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной, свидетельствуют... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:23
2020-12-02T13:23
вциом
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586862918_0:0:3325:1870_1400x0_80_0_0_09fb6eb8ff331dceb1b6c2dc1be314ec.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большинство россиян опасаются роста социальной несправедливости, снижения доходов и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, больше всего граждане боятся роста социальной несправедливости (70%), снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%).Также респонденты отметили среди своих страхов отказ в оказании бесплатной медицинской помощи, плохое качество бесплатной медицинской помощи (62%) и потерю работы (44%).Меньше всего опрошенные опасаются за беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти (35%), разгул преступности (33%) и обострение конфликтов между Россией и другими странами (27%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 октября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586862918_204:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_480bcab85239827d577098d35beaa77e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вциом, общество

Опрос показал, чего больше всего боятся россияне

13:23 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие на Новом Арбате в Москве
Прохожие на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большинство россиян опасаются роста социальной несправедливости, снижения доходов и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, больше всего граждане боятся роста социальной несправедливости (70%), снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%).
Также респонденты отметили среди своих страхов отказ в оказании бесплатной медицинской помощи, плохое качество бесплатной медицинской помощи (62%) и потерю работы (44%).
Меньше всего опрошенные опасаются за беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти (35%), разгул преступности (33%) и обострение конфликтов между Россией и другими странами (27%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 октября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Прохожие на улице в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 08:00Распространение нового коронавируса
И снова страх и бдительность. Что ждет Европу после отмены локдауна
 
ВЦИОМОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19
17:30Названы настройки, без которых нельзя использовать WhatsApp
17:29Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
17:21Ученые объяснили, почему люди теряют бдительность после алкоголя
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
Лента новостейМолния