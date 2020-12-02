https://ria.ru/20201202/opros-1587327822.html

Опрос показал, чего больше всего боятся россияне

Опрос показал, чего больше всего боятся россияне

Большинство россиян опасаются роста социальной несправедливости, снижения доходов и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной, свидетельствуют... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:23

2020-12-02T13:23

2020-12-02T13:23

вциом

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большинство россиян опасаются роста социальной несправедливости, снижения доходов и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, больше всего граждане боятся роста социальной несправедливости (70%), снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%).Также респонденты отметили среди своих страхов отказ в оказании бесплатной медицинской помощи, плохое качество бесплатной медицинской помощи (62%) и потерю работы (44%).Меньше всего опрошенные опасаются за беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти (35%), разгул преступности (33%) и обострение конфликтов между Россией и другими странами (27%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 октября. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, общество