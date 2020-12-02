https://ria.ru/20201202/odkb-1587372253.html

Страны ОДКБ высоко оценили председательство России

Страны ОДКБ высоко оценили председательство России

Государства-члены ОДКБ высоко оценили председательство России в организации, говорится в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:25

2020-12-02T16:25

2020-12-02T16:25

россия

одкб

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Государства-члены ОДКБ высоко оценили председательство России в организации, говорится в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности."Государства – члены твердо намерены способствовать дальнейшему поступательному развитию Организации, наращивать уровень взаимодействия по всем направлениям деятельности ОДКБ, высоко оценивают результаты председательства Российской Федерации в 2019–2020 годах, которое способствовало укреплению конструктивного и плодотворного сотрудничества, развитию союзнических отношений между государствами – членами Организации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20201202/odkb-1587365982.html

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