https://ria.ru/20201202/odkb-1587372253.html
Страны ОДКБ высоко оценили председательство России
Страны ОДКБ высоко оценили председательство России
Государства-члены ОДКБ высоко оценили председательство России в организации, говорится в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:25
2020-12-02T16:25
2020-12-02T16:25
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Государства-члены ОДКБ высоко оценили председательство России в организации, говорится в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности."Государства – члены твердо намерены способствовать дальнейшему поступательному развитию Организации, наращивать уровень взаимодействия по всем направлениям деятельности ОДКБ, высоко оценивают результаты председательства Российской Федерации в 2019–2020 годах, которое способствовало укреплению конструктивного и плодотворного сотрудничества, развитию союзнических отношений между государствами – членами Организации", - говорится в документе.
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