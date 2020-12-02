https://ria.ru/20201202/odkb-1587372106.html

Члены ОДКБ приняли декларацию о формировании справедливого мироустройства

Члены ОДКБ приняли декларацию о формировании справедливого мироустройства

Члены Организации договора о коллективной безопасности приняли в среду пакет документов, в том числе декларацию, совместное заявление о формировании... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:26

2020-12-02T16:26

2020-12-02T16:26

одкб

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Члены Организации договора о коллективной безопасности приняли в среду пакет документов, в том числе декларацию, совместное заявление о формировании справедливого мироустройства, а также соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил ОДКБ.Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в среду в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Перечень документов, принятых на сессии, опубликован на сайте Кремля.Так, в числе утвержденных документов значатся декларация и заявление совета о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.Также участники приняли соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (коллективных сил) ОДКБ, протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 2007 года.Наряду с этим были подписаны несколько решений совета коллективной безопасности ОДКБ. В частности, были приняты решения "О Плане развития военного сотрудничества государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021–2025 годы" и "Об Антинаркотической стратегии государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021–2025 годы".Также стороны утвердили решение "О Концепции комплексного системного подхода к обеспечению и контролю качества совместно разрабатываемой и производимой в рамках ОДКБ продукции военного назначения на протяжении всего жизненного цикла", а также решения о базовой учебно-методической организации по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ и о Протоколе о составе и дислокации миротворческих контингентов.Кроме того, приняты решения о дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки кадров для органов госвласти государств-членов ОДКБ, о распределении квотных должностей в секретариате ОДКБ.Также в перечне принятых документов - решения об отчете по исполнению бюджета ОДКБ за 2019 год и о бюджете организации на 2021 год. Также стороны рассмотрели вопросы о проекте решения "О награждении наградами Организации Договора о коллективной безопасности" и о председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

https://ria.ru/20201202/kazakhstan-1587370999.html

https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587370283.html

https://ria.ru/20201202/prizyv-1587367214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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