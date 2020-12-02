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ОДКБ продолжит обмен опытом в сфере борьбы с инфекционными болезнями
ОДКБ продолжит обмен опытом в сфере борьбы с инфекционными болезнями
Страны ОДКБ намерены продолжить обмен опытом в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, говорится в декларации, принятой по итогам саммита... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:06
2020-12-02T16:12
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коронавирус covid-19
воз
одкб
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны ОДКБ намерены продолжить обмен опытом в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, говорится в декларации, принятой по итогам саммита Организации Договора о коллективной безопасности."Ввиду глобального характера пандемии COVID-19 и рисков возникновения новых эпидемий в целях укрепления санитарно-эпидемиологического благополучия населения государства – члены ОДКБ намерены продолжить обмен опытом в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, подготовки специалистов, совершенствование системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации", - отмечается в документе, размещенном на сайте Кремля.Лидеры приветствуют взаимную поддержку, оказание друг другу гуманитарной помощи и содействия в борьбе с COVID-19, сообщается в декларации.ОДКБ заявляет о координирующей роли ВОЗ по предотвращению угроз санитарно-эпидемиологического характера и выступают за повышение ее потенциала.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, воз, одкб, в мире

ОДКБ продолжит обмен опытом в сфере борьбы с инфекционными болезнями

16:06 02.12.2020 (обновлено: 16:12 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны ОДКБ намерены продолжить обмен опытом в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, говорится в декларации, принятой по итогам саммита Организации Договора о коллективной безопасности.
"Ввиду глобального характера пандемии COVID-19 и рисков возникновения новых эпидемий в целях укрепления санитарно-эпидемиологического благополучия населения государства – члены ОДКБ намерены продолжить обмен опытом в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, подготовки специалистов, совершенствование системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации", - отмечается в документе, размещенном на сайте Кремля.
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Лидеры приветствуют взаимную поддержку, оказание друг другу гуманитарной помощи и содействия в борьбе с COVID-19, сообщается в декларации.
ОДКБ заявляет о координирующей роли ВОЗ по предотвращению угроз санитарно-эпидемиологического характера и выступают за повышение ее потенциала.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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