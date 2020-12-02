https://ria.ru/20201202/odkb-1587365832.html

ОДКБ продолжит обмен опытом в сфере борьбы с инфекционными болезнями

ОДКБ продолжит обмен опытом в сфере борьбы с инфекционными болезнями

Страны ОДКБ намерены продолжить обмен опытом в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, говорится в декларации, принятой по итогам саммита... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:06

2020-12-02T16:06

2020-12-02T16:12

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

одкб

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны ОДКБ намерены продолжить обмен опытом в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, говорится в декларации, принятой по итогам саммита Организации Договора о коллективной безопасности."Ввиду глобального характера пандемии COVID-19 и рисков возникновения новых эпидемий в целях укрепления санитарно-эпидемиологического благополучия населения государства – члены ОДКБ намерены продолжить обмен опытом в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, подготовки специалистов, совершенствование системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации", - отмечается в документе, размещенном на сайте Кремля.Лидеры приветствуют взаимную поддержку, оказание друг другу гуманитарной помощи и содействия в борьбе с COVID-19, сообщается в декларации.ОДКБ заявляет о координирующей роли ВОЗ по предотвращению угроз санитарно-эпидемиологического характера и выступают за повышение ее потенциала.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587315633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, одкб, в мире