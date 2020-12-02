Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20201202/nikitin-1587308598.html
Нижегородский губернатор обсудил нацпроекты с главой Минпромторга
Нижегородский губернатор обсудил нацпроекты с главой Минпромторга
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили реализацию в регионе нацпроектов в сфере... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:04
2020-12-02T12:04
нижегородская область
игорь никитин
фонд развития промышленности
глеб никитин
денис мантуров
нижегородская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156041/59/1560415987_0:348:2968:2018_1400x0_80_0_0_482bdbe9e5241a90e426e58e3ec34aad.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек — РИА Новости. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили реализацию в регионе нацпроектов в сфере промышленности и экспорта, сообщает пресс-служба областного правительства.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что для стабилизации ситуации в 2020 году реализуется комплекс механизмов государственной поддержки за счет регионального бюджета. В целом портфель субсидий на поддержку бизнеса, в том числе из пострадавших от пандемии отраслей, превысит 1,1 миллиарда рублей."Продолжают выполняться поставленные президентом России задачи по реализации национальных проектов. По объему несырьевого неэнергетического экспорта регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе с объемом экспорта почти 2,4 миллиарда долларов с приростом более чем на 14%. Таких результатов удается достичь во многом благодаря эффективной поддержке экспортеров на региональном и федеральном уровнях", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Как отметил глава региона, Нижегородская область является одним из лидеров по исполнению национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". На данный момент в нацпроект вовлечены уже 126 предприятий."В рамках реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам" в 2020 году нижегородские предприниматели воспользовались кредитной поддержкой на сумму более 41 миллиарда рублей по льготной ставке", - сказал Никитин.В ходе беседы Мантуров отдельно отметил важность подписанного постановления правительства РФ о запуске механизма Единой региональной субсидии. Бюджеты регионов России получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга или приобретении нового оборудования. "Кроме этого, у региона будет возможность выйти на конкурс на прямую субсидию из федерального бюджета на докапитализацию регионального ФРП", - отметил министр.Никитин подчеркнул, что региональный Фонд развития промышленности профинансировал в этом году 6 проектов совместно с федеральным Фондом на общую сумму более 310 миллионов рублей. Также организовано сопровождение проектов нижегородских компаний для получения займов в федеральном Фонде. Именно благодаря эффективной работе в этом направлении нижегородский ФРП вошел в десятку лучших в стране."Мы всегда рады новым возможностям поддержать наши предприятия и готовы активно участвовать во всех начинаниях. Это позволяет дать старт интересным проектам и, самое главное, создать новые рабочие места для жителей региона", - отметил Никитин.
https://ria.ru/20201130/investitsii-1587052371.html
https://ria.ru/20201127/proekty-1586599838.html
https://ria.ru/20201125/zhile-1586324336.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156041/59/1560415987_237:0:2968:2048_1400x0_80_0_0_6c6fea9b87fc5e165ca10847633a77de.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь никитин, фонд развития промышленности, глеб никитин, денис мантуров, нижегородская область, экономика

Нижегородский губернатор обсудил нацпроекты с главой Минпромторга

12:04 02.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек — РИА Новости. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили реализацию в регионе нацпроектов в сфере промышленности и экспорта, сообщает пресс-служба областного правительства.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что для стабилизации ситуации в 2020 году реализуется комплекс механизмов государственной поддержки за счет регионального бюджета. В целом портфель субсидий на поддержку бизнеса, в том числе из пострадавших от пандемии отраслей, превысит 1,1 миллиарда рублей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 20:48Нижегородская область
Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний вырос на 2,9%
"Продолжают выполняться поставленные президентом России задачи по реализации национальных проектов. По объему несырьевого неэнергетического экспорта регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе с объемом экспорта почти 2,4 миллиарда долларов с приростом более чем на 14%. Таких результатов удается достичь во многом благодаря эффективной поддержке экспортеров на региональном и федеральном уровнях", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как отметил глава региона, Нижегородская область является одним из лидеров по исполнению национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". На данный момент в нацпроект вовлечены уже 126 предприятий.
"В рамках реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам" в 2020 году нижегородские предприниматели воспользовались кредитной поддержкой на сумму более 41 миллиарда рублей по льготной ставке", - сказал Никитин.
Президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время встречи в аэропорту Сарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 12:59Нижегородская область
Нижегородский губернатор рассказал Путину о реализации нацпроектов
В ходе беседы Мантуров отдельно отметил важность подписанного постановления правительства РФ о запуске механизма Единой региональной субсидии. Бюджеты регионов России получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга или приобретении нового оборудования. "Кроме этого, у региона будет возможность выйти на конкурс на прямую субсидию из федерального бюджета на докапитализацию регионального ФРП", - отметил министр.
Никитин подчеркнул, что региональный Фонд развития промышленности профинансировал в этом году 6 проектов совместно с федеральным Фондом на общую сумму более 310 миллионов рублей. Также организовано сопровождение проектов нижегородских компаний для получения займов в федеральном Фонде. Именно благодаря эффективной работе в этом направлении нижегородский ФРП вошел в десятку лучших в стране.
"Мы всегда рады новым возможностям поддержать наши предприятия и готовы активно участвовать во всех начинаниях. Это позволяет дать старт интересным проектам и, самое главное, создать новые рабочие места для жителей региона", - отметил Никитин.
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 19:03Нижегородская область
Денежные сертификаты на покупку жилья получили 36 нижегородских семей
 
Нижегородская областьИгорь НикитинФонд развития промышленностиГлеб НикитинДенис МантуровНижегородская областьЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:30Названы настройки, без которых нельзя использовать WhatsApp
17:29Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
17:21Ученые объяснили, почему выпив, люди теряют бдительность
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге ввели новые ограничения по коронавирусу
Лента новостейМолния