https://ria.ru/20201202/nikitin-1587308598.html

Нижегородский губернатор обсудил нацпроекты с главой Минпромторга

Нижегородский губернатор обсудил нацпроекты с главой Минпромторга

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили реализацию в регионе нацпроектов в сфере... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:04

2020-12-02T12:04

2020-12-02T12:04

нижегородская область

игорь никитин

фонд развития промышленности

глеб никитин

денис мантуров

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек — РИА Новости. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили реализацию в регионе нацпроектов в сфере промышленности и экспорта, сообщает пресс-служба областного правительства.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что для стабилизации ситуации в 2020 году реализуется комплекс механизмов государственной поддержки за счет регионального бюджета. В целом портфель субсидий на поддержку бизнеса, в том числе из пострадавших от пандемии отраслей, превысит 1,1 миллиарда рублей."Продолжают выполняться поставленные президентом России задачи по реализации национальных проектов. По объему несырьевого неэнергетического экспорта регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе с объемом экспорта почти 2,4 миллиарда долларов с приростом более чем на 14%. Таких результатов удается достичь во многом благодаря эффективной поддержке экспортеров на региональном и федеральном уровнях", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Как отметил глава региона, Нижегородская область является одним из лидеров по исполнению национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". На данный момент в нацпроект вовлечены уже 126 предприятий."В рамках реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам" в 2020 году нижегородские предприниматели воспользовались кредитной поддержкой на сумму более 41 миллиарда рублей по льготной ставке", - сказал Никитин.В ходе беседы Мантуров отдельно отметил важность подписанного постановления правительства РФ о запуске механизма Единой региональной субсидии. Бюджеты регионов России получат возможность возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга или приобретении нового оборудования. "Кроме этого, у региона будет возможность выйти на конкурс на прямую субсидию из федерального бюджета на докапитализацию регионального ФРП", - отметил министр.Никитин подчеркнул, что региональный Фонд развития промышленности профинансировал в этом году 6 проектов совместно с федеральным Фондом на общую сумму более 310 миллионов рублей. Также организовано сопровождение проектов нижегородских компаний для получения займов в федеральном Фонде. Именно благодаря эффективной работе в этом направлении нижегородский ФРП вошел в десятку лучших в стране."Мы всегда рады новым возможностям поддержать наши предприятия и готовы активно участвовать во всех начинаниях. Это позволяет дать старт интересным проектам и, самое главное, создать новые рабочие места для жителей региона", - отметил Никитин.

https://ria.ru/20201130/investitsii-1587052371.html

https://ria.ru/20201127/proekty-1586599838.html

https://ria.ru/20201125/zhile-1586324336.html

нижегородская область

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игорь никитин, фонд развития промышленности, глеб никитин, денис мантуров, нижегородская область, экономика