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Эксперт научил, как создать в смартфоне невидимую папку
Эксперт научил, как создать в смартфоне невидимую папку
Бывает, что папку с приватными данными в вашем смартфоне нужно скрыть от посторонних глаз. Сделать это достаточно легко на любом устройстве, рассказала... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T02:13
2020-12-02T02:13
2020-12-02T02:13
екатерина рудая
инфосистемы джет
смартфоны
google android
apple ios
технологии
общество
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Бывает, что папку с приватными данными в вашем смартфоне нужно скрыть от посторонних глаз. Сделать это достаточно легко на любом устройстве, рассказала агентству "Прайм" эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая. При этом важно осознавать, что скрытые папки и файлы не являются серьезной защитой ваших данных. Так можно спрятать информацию лишь от близких, которые без спроса забираются в телефон. При желании получить доступ к ней можно, к примеру, подключив к устройству компьютер. Тогда пользователь увидит все ваши папки и их содержимое.По словам эксперта, лучше защитить личную информацию при помощи пароля на смартфоне или создать папку с паролем, используя сторонние приложения, к примеру, ES Проводник. "Для пароля стоит использовать длинные фразы с цифрами и спецсимволами. Удобно придумывать длинные словосочетания и использовать их в качестве пароля. Также для хранения файлов можно воспользоваться облачным хранилищем", — резюмирует эксперт.
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екатерина рудая, инфосистемы джет, смартфоны, google android, apple ios, технологии, общество
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости.
Бывает, что папку с приватными данными в вашем смартфоне нужно скрыть от посторонних глаз. Сделать это достаточно легко на любом устройстве, рассказала агентству "Прайм
" эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет
" Екатерина Рудая.
"Скрытые папки в смартфонах на ОС Android
можно создать с помощью диспетчера файлов (File Manager). В смартфонах на iOS
можно скрывать фото и видео просто в настройках медиафайлов. Для этого нужно выбрать фото, нажать "Поделиться", а далее выбрать функцию "Скрыть". Также для таких задач можно воспользоваться сторонними приложениями", — объясняет эксперт
.
При этом важно осознавать, что скрытые папки и файлы не являются серьезной защитой ваших данных. Так можно спрятать информацию лишь от близких, которые без спроса забираются в телефон. При желании получить доступ к ней можно, к примеру, подключив к устройству компьютер. Тогда пользователь увидит все ваши папки и их содержимое.
По словам эксперта, лучше защитить личную информацию при помощи пароля на смартфоне или создать папку с паролем, используя сторонние приложения, к примеру, ES Проводник.
"Для пароля стоит использовать длинные фразы с цифрами и спецсимволами. Удобно придумывать длинные словосочетания и использовать их в качестве пароля. Также для хранения файлов можно воспользоваться облачным хранилищем", — резюмирует эксперт.