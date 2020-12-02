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На предприятии в Красноярском крае, где разлилась нефть, нашли нарушения
На предприятии в Красноярском крае, где разлилась нефть, нашли нарушения
Норильская транспортная прокуратура обнаружила нарушения на предприятии вблизи Хатанги Красноярского края, где в конце сентября при перекачке нефти с танкера... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T07:43
2020-12-02T07:43
западно-сибирская транспортная прокуратура
таймыр
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Норильская транспортная прокуратура обнаружила нарушения на предприятии вблизи Хатанги Красноярского края, где в конце сентября при перекачке нефти с танкера произошел разлив, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.В конце сентября прокуратура Красноярского края сообщала о начале проверки инцидента с попаданием на почву и в реку Хатанга сырой нефти. Надзорное ведомство говорило почти о тонне разлившегося горючего. По данным властей Таймыра, на месте разлива нефти под Хатангой вводили режим ЧС. Как отмечала пресс-служба, в ночь на 27 сентября шла перекачка сырой нефти для нужд ООО "Энергия" с танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов в трех километрах ниже села Хатанга. Из-за штормового ветра произошел излом трубопровода на песчаном берегу в 20-30 метрах от берега, и сырая нефть вылилась на берег. В пресс-службе района заявили, что нефть не попала в реку. Ранее сообщалось, что, по предварительным расчетам компании, вылилось почти 0,6 тонны."Норильской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту разлива нефтепродуктов ООО "Энергия" на берег реки Хатанга 27 сентября текущего года… Вопреки требованиям закона перевалка сырой нефти осуществлялась в отсутствие специализированного причального сооружения, а также сливоналивных устройств (стендеров). Сборно-разборный магистральный трубопровод ПМТП-150 не был зарегистрирован и учтен в качестве опасного производственного объекта, а присоединительные устройства системы перекачки топлива не оборудовались предохранительными устройствами, исключающими их самопроизвольное отсоединение в процессе слива (налива) при выходе судна из зоны обслуживания наливного устройства", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что был также нарушен технологический процесс выполнения работ в части закрытия задвижек и отсоединения шлангирующих устройств. В адрес гендиректора компании "Энергия" внесено представление о нарушении закона. Также компания получила штраф на 225 тысяч рублей по статье о нарушении требований промышленной безопасности КоАП.
https://ria.ru/20201005/taymyr-1578201962.html
https://ria.ru/20201124/norilsk-1586020765.html
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западно-сибирская транспортная прокуратура, таймыр, красноярский край, красноярск, происшествия

На предприятии в Красноярском крае, где разлилась нефть, нашли нарушения

07:43 02.12.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефти на реке Хатанга
Ликвидация последствий разлива нефти на реке Хатанга - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости
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КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Норильская транспортная прокуратура обнаружила нарушения на предприятии вблизи Хатанги Красноярского края, где в конце сентября при перекачке нефти с танкера произошел разлив, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В конце сентября прокуратура Красноярского края сообщала о начале проверки инцидента с попаданием на почву и в реку Хатанга сырой нефти. Надзорное ведомство говорило почти о тонне разлившегося горючего. По данным властей Таймыра, на месте разлива нефти под Хатангой вводили режим ЧС. Как отмечала пресс-служба, в ночь на 27 сентября шла перекачка сырой нефти для нужд ООО "Энергия" с танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов в трех километрах ниже села Хатанга. Из-за штормового ветра произошел излом трубопровода на песчаном берегу в 20-30 метрах от берега, и сырая нефть вылилась на берег. В пресс-службе района заявили, что нефть не попала в реку. Ранее сообщалось, что, по предварительным расчетам компании, вылилось почти 0,6 тонны.
Ликвидация последствий разлива нефти на реке Хатанга - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:14
Компания-собственник уточнила объем разлившегося на Таймыре горючего
"Норильской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту разлива нефтепродуктов ООО "Энергия" на берег реки Хатанга 27 сентября текущего года… Вопреки требованиям закона перевалка сырой нефти осуществлялась в отсутствие специализированного причального сооружения, а также сливоналивных устройств (стендеров). Сборно-разборный магистральный трубопровод ПМТП-150 не был зарегистрирован и учтен в качестве опасного производственного объекта, а присоединительные устройства системы перекачки топлива не оборудовались предохранительными устройствами, исключающими их самопроизвольное отсоединение в процессе слива (налива) при выходе судна из зоны обслуживания наливного устройства", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что был также нарушен технологический процесс выполнения работ в части закрытия задвижек и отсоединения шлангирующих устройств. В адрес гендиректора компании "Энергия" внесено представление о нарушении закона. Также компания получила штраф на 225 тысяч рублей по статье о нарушении требований промышленной безопасности КоАП.
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Западно-Сибирская транспортная прокуратураТаймырКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
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