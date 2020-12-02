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В Гааге при нападении с ножом пострадали два человека
В Гааге при нападении с ножом пострадали два человека
Два человека получили ранения в результате нападения с ножом в магазине в центральной части нидерландского города Гаага, подозреваемый скрылся с места... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:00
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате нападения с ножом в магазине в центральной части нидерландского города Гаага, подозреваемый скрылся с места происшествия, сообщает местная полиция.По имеющимся данным, около полудня полиция получила информацию об ударе ножом в магазине на торговой улице в центре города. Также в этом магазине в момент приезда полиции горел огонь, его быстро потушили."Известно, что пострадали два человека. Подозреваемый сбежал", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Правоохранители уточнили, что пострадавших доставили в больницу на скорой помощи. Полиция ведет расследование. По предварительным данным, подозреваемому около 30 лет, это высокий и "темнокожий" мужчина.Представитель полиции Гааги заявила агентству Франс Пресс, что на данный момент "мотив не установлен".
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гаага, нидерланды, в мире

В Гааге при нападении с ножом пострадали два человека

16:00 02.12.2020
 
© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Politie Nederland
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате нападения с ножом в магазине в центральной части нидерландского города Гаага, подозреваемый скрылся с места происшествия, сообщает местная полиция.
По имеющимся данным, около полудня полиция получила информацию об ударе ножом в магазине на торговой улице в центре города. Также в этом магазине в момент приезда полиции горел огонь, его быстро потушили.
"Известно, что пострадали два человека. Подозреваемый сбежал", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Правоохранители уточнили, что пострадавших доставили в больницу на скорой помощи. Полиция ведет расследование. По предварительным данным, подозреваемому около 30 лет, это высокий и "темнокожий" мужчина.
Представитель полиции Гааги заявила агентству Франс Пресс, что на данный момент "мотив не установлен".
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