Путин не видит будущего российской экономики без развития нанотехнологий
18:14 02.12.2020 (обновлено: 18:33 02.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Сергеем Куликовым
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Без развития нанотехнологий будущего у российской экономики нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Без развития таких технологий, как нанотехнологии, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно. То же самое касается и искусственного интеллекта, и других направлений, биотехнологий. Все это в современном мире очень завязано друг с другом", - сказал Путин в ходе встречи с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым, которому он предложил возглавить Роснано.
Все это находится в такой связке, для того чтобы использовать которую, мы должны каждый из компонентов иметь в виду и каждый из компонентов развивать полноценно. В этом смысле на ваших плечах будет большая ответственность, перед вами очень большие масштабные задачи.