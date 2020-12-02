https://ria.ru/20201202/nanotekhnologii-1587397076.html

Путин не видит будущего российской экономики без развития нанотехнологий

Путин не видит будущего российской экономики без развития нанотехнологий

Без развития нанотехнологий будущего у российской экономики нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:14

2020-12-02T18:14

2020-12-02T18:33

сергей куликов

роснано

технологии

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587396814_0:94:3072:1822_1400x0_80_0_0_e452b4627cefb4d0277ce9c7794220e8.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Без развития нанотехнологий будущего у российской экономики нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Без развития таких технологий, как нанотехнологии, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно. То же самое касается и искусственного интеллекта, и других направлений, биотехнологий. Все это в современном мире очень завязано друг с другом", - сказал Путин в ходе встречи с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым, которому он предложил возглавить Роснано.

https://ria.ru/20200711/1574205565.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей куликов, роснано, технологии, экономика, россия, владимир путин