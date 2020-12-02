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Путин не видит будущего российской экономики без развития нанотехнологий
Путин не видит будущего российской экономики без развития нанотехнологий
Без развития нанотехнологий будущего у российской экономики нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:14
2020-12-02T18:33
сергей куликов
роснано
технологии
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Без развития нанотехнологий будущего у российской экономики нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Без развития таких технологий, как нанотехнологии, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно. То же самое касается и искусственного интеллекта, и других направлений, биотехнологий. Все это в современном мире очень завязано друг с другом", - сказал Путин в ходе встречи с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым, которому он предложил возглавить Роснано.
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сергей куликов, роснано, технологии, экономика, россия, владимир путин

Путин не видит будущего российской экономики без развития нанотехнологий

18:14 02.12.2020 (обновлено: 18:33 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Сергеем Куликовым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Сергеем Куликовым - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Без развития нанотехнологий будущего у российской экономики нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Без развития таких технологий, как нанотехнологии, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно. То же самое касается и искусственного интеллекта, и других направлений, биотехнологий. Все это в современном мире очень завязано друг с другом", - сказал Путин в ходе встречи с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым, которому он предложил возглавить Роснано.
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Все это находится в такой связке, для того чтобы использовать которую, мы должны каждый из компонентов иметь в виду и каждый из компонентов развивать полноценно. В этом смысле на ваших плечах будет большая ответственность, перед вами очень большие масштабные задачи.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
 
Сергей КуликовРоснаноТехнологииЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
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