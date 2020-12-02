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Москвичей предупредили о легком морозе в среду
Москвичей предупредили о легком морозе в среду
Сибирский антициклон усилил влияние в Москве, благодаря ему в среду будет без существенных осадков и до -3 градусов, ожидается высокое давление, сообщила РИА... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T07:58
2020-12-02T07:58
россия
елена волосюк
погода
москва
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сибирский антициклон усилил влияние в Москве, благодаря ему в среду будет без существенных осадков и до -3 градусов, ожидается высокое давление, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, ветер будет дуть с юго-востока, он будет несильный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и останется высоким - 761 миллиметр ртутного столба.
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россия, елена волосюк, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о легком морозе в среду

07:58 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудник коммунальных служб во время уборки снега в Москве
Сотрудник коммунальных служб во время уборки снега в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сибирский антициклон усилил влияние в Москве, благодаря ему в среду будет без существенных осадков и до -3 градусов, ожидается высокое давление, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня в столичном регионе усилится влияние сибирского антициклона, благодаря ему в городе и области обойдется без существенных осадков. Температура постепенно возвращается в рамки нормы. При облачной погоде с прояснениями сегодня в течение дня всего -1…-3 градуса, в столичном регионе -1…-6", - рассказала Волосюк.
По ее словам, ветер будет дуть с юго-востока, он будет несильный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и останется высоким - 761 миллиметр ртутного столба.
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