https://ria.ru/20201202/moroz-1587271179.html

Москвичей предупредили о легком морозе в среду

Москвичей предупредили о легком морозе в среду

Сибирский антициклон усилил влияние в Москве, благодаря ему в среду будет без существенных осадков и до -3 градусов, ожидается высокое давление, сообщила РИА... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T07:58

2020-12-02T07:58

2020-12-02T07:58

россия

елена волосюк

погода

москва

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сибирский антициклон усилил влияние в Москве, благодаря ему в среду будет без существенных осадков и до -3 градусов, ожидается высокое давление, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, ветер будет дуть с юго-востока, он будет несильный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и останется высоким - 761 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20201202/zima-1587266605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена волосюк, погода, москва, общество