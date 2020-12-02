https://ria.ru/20201202/moroz-1587271179.html
Москвичей предупредили о легком морозе в среду
Москвичей предупредили о легком морозе в среду
Сибирский антициклон усилил влияние в Москве, благодаря ему в среду будет без существенных осадков и до -3 градусов, ожидается высокое давление, сообщила РИА... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T07:58
2020-12-02T07:58
2020-12-02T07:58
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елена волосюк
погода
москва
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сибирский антициклон усилил влияние в Москве, благодаря ему в среду будет без существенных осадков и до -3 градусов, ожидается высокое давление, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.По ее словам, ветер будет дуть с юго-востока, он будет несильный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и останется высоким - 761 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20201202/zima-1587266605.html
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россия, елена волосюк, погода, москва, общество