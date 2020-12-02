Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/maslo-1587272091.html
Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
Повторное исследование сливочного масла в РФ показало улучшение качества этой продукции, а единственное нарушение - содержание дрожжей и плесени - может быть... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:19
2020-12-02T08:19
вкусвилл
роскачество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568733949_0:0:3044:1712_1400x0_80_0_0_53699b87f340fdd9137ac303c4dbf97b.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Повторное исследование сливочного масла в РФ показало улучшение качества этой продукции, а единственное нарушение - содержание дрожжей и плесени - может быть связано с нарушениями при хранении и реализации, говорится в материалах Роскачества.Организация в 2016 году провела исследование сливочного масла 64 торговых марок, зафиксировав по его итогам массовое нарушение по микробиологическим показателям. В 2020 году экспертизу прошло сливочное масло семи торговых марок."В масле "Избенка" эксперты обнаружили превышение по содержанию дрожжей и плесеней, что является нарушением технического регламента ... "О безопасности молока и молочной продукции"". Их наличие в составе может быть связано не только с санитарными условиями на производстве, но и с нарушением режима хранения, транспортировки и реализации", - отмечается в сообщении.Результаты исследования показали, что все товары изготовлены без добавления растительных жиров, сама жирность соответствует заявленному значению не менее 82,5%, а при производстве использовались пастеризованные свежие качественные сливки. Роскачество не обнаружило в продукции консервантов и красителей, подтвердило отличную термоустойчивость исследованных образцов, а также соответствие фактической массы нетто указанной в маркировке.Продукция под брендом "Избенка" реализуется в сети магазинов "Вкусвилл".
https://ria.ru/20201125/voda-1586308848.html
https://ria.ru/20201017/roskachestvo-1580239473.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568733949_157:0:2886:2047_1400x0_80_0_0_ea31f04cbc4729ca88bf7fe2c79d835e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вкусвилл, роскачество, общество

Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"

08:19 02.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПокупательница в гипермаркете
Покупательница в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Повторное исследование сливочного масла в РФ показало улучшение качества этой продукции, а единственное нарушение - содержание дрожжей и плесени - может быть связано с нарушениями при хранении и реализации, говорится в материалах Роскачества.
Организация в 2016 году провела исследование сливочного масла 64 торговых марок, зафиксировав по его итогам массовое нарушение по микробиологическим показателям. В 2020 году экспертизу прошло сливочное масло семи торговых марок.
Мужчина пьет воду - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 17:44
Роскачество предупредило о поддельной минеральной воде
"В масле "Избенка" эксперты обнаружили превышение по содержанию дрожжей и плесеней, что является нарушением технического регламента ... "О безопасности молока и молочной продукции"". Их наличие в составе может быть связано не только с санитарными условиями на производстве, но и с нарушением режима хранения, транспортировки и реализации", - отмечается в сообщении.
Результаты исследования показали, что все товары изготовлены без добавления растительных жиров, сама жирность соответствует заявленному значению не менее 82,5%, а при производстве использовались пастеризованные свежие качественные сливки. Роскачество не обнаружило в продукции консервантов и красителей, подтвердило отличную термоустойчивость исследованных образцов, а также соответствие фактической массы нетто указанной в маркировке.
Продукция под брендом "Избенка" реализуется в сети магазинов "Вкусвилл".
Молочная продукция на прилавке в супермаркете - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 09:29
Роскачество выявило поддельные творожные сырки
 
ВкусВиллРоскачествоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21Ученые объяснили, почему выпив люди теряют бдительность
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге ввели новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
Лента новостейМолния