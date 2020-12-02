https://ria.ru/20201202/maslo-1587272091.html
Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
Повторное исследование сливочного масла в РФ показало улучшение качества этой продукции, а единственное нарушение - содержание дрожжей и плесени - может быть... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:19
2020-12-02T08:19
2020-12-02T08:19
вкусвилл
роскачество
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Повторное исследование сливочного масла в РФ показало улучшение качества этой продукции, а единственное нарушение - содержание дрожжей и плесени - может быть связано с нарушениями при хранении и реализации, говорится в материалах Роскачества.Организация в 2016 году провела исследование сливочного масла 64 торговых марок, зафиксировав по его итогам массовое нарушение по микробиологическим показателям. В 2020 году экспертизу прошло сливочное масло семи торговых марок."В масле "Избенка" эксперты обнаружили превышение по содержанию дрожжей и плесеней, что является нарушением технического регламента ... "О безопасности молока и молочной продукции"". Их наличие в составе может быть связано не только с санитарными условиями на производстве, но и с нарушением режима хранения, транспортировки и реализации", - отмечается в сообщении.Результаты исследования показали, что все товары изготовлены без добавления растительных жиров, сама жирность соответствует заявленному значению не менее 82,5%, а при производстве использовались пастеризованные свежие качественные сливки. Роскачество не обнаружило в продукции консервантов и красителей, подтвердило отличную термоустойчивость исследованных образцов, а также соответствие фактической массы нетто указанной в маркировке.Продукция под брендом "Избенка" реализуется в сети магазинов "Вкусвилл".
https://ria.ru/20201125/voda-1586308848.html
https://ria.ru/20201017/roskachestvo-1580239473.html
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вкусвилл, роскачество, общество
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм.
Повторное исследование сливочного масла в РФ показало улучшение качества этой продукции, а единственное нарушение - содержание дрожжей и плесени - может быть связано с нарушениями при хранении и реализации, говорится в материалах Роскачества
.
Организация в 2016 году провела исследование сливочного масла 64 торговых марок, зафиксировав по его итогам массовое нарушение по микробиологическим показателям. В 2020 году экспертизу прошло сливочное масло семи торговых марок.
"В масле "Избенка" эксперты обнаружили превышение по содержанию дрожжей и плесеней, что является нарушением технического регламента ... "О безопасности молока и молочной продукции"". Их наличие в составе может быть связано не только с санитарными условиями на производстве, но и с нарушением режима хранения, транспортировки и реализации", - отмечается в сообщении.
Результаты исследования показали, что все товары изготовлены без добавления растительных жиров, сама жирность соответствует заявленному значению не менее 82,5%, а при производстве использовались пастеризованные свежие качественные сливки. Роскачество не обнаружило в продукции консервантов и красителей, подтвердило отличную термоустойчивость исследованных образцов, а также соответствие фактической массы нетто указанной в маркировке.
Продукция под брендом "Избенка" реализуется в сети магазинов "Вкусвилл
".