https://ria.ru/20201202/lazar-1587316696.html

Раввин Лазар: верующий человек "ковид-диссидентом" быть не может

Раввин Лазар: верующий человек "ковид-диссидентом" быть не может

О том, как изменилась в этом году жизнь иудейской общины России в связи с коронавирусом, насколько сильно в еврейской среде распространено "ковид-диссидентство" РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:44

2020-12-02T12:44

2020-12-02T12:44

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О том, как изменилась в этом году жизнь иудейской общины России в связи с коронавирусом, насколько сильно в еврейской среде распространено "ковид-диссидентство" и какие ограничения будут введены на предстоящем в декабре "празднике свечей" - Хануке, в интервью РИА Новости рассказал главный раввин России Берл Лазар.- Уважаемый раввин, как в связи с пандемией изменится программа ханукальных мероприятий 10-18 декабря? Зажигание первой свечи на площади – единственное публичное мероприятие или будут какие-то еще? Какие ограничения будут на ханукальные праздники в Москве и других регионах?- Все массовые мероприятия отменены. В том числе, увы, отменен наш ежегодный праздничный концерт во Дворце съездов в Кремле, где традиционно вручались премии "Скрипач на крыше" за крупные достижения в различных областях. Отменены все мероприятия для детей – опять же, чтобы много людей не собиралось вместе.Ханукальная молитва в синагогах состоится, но со всеми существующими сейчас ограничениями: дистанцирование, масочный режим и тому подобное. К счастью, Ханука это, по большей части, домашний праздник, так что люди все-таки смогут ощутить ее особую атмосферу у себя в семье. А чтобы улучшить эту атмосферу, мы сейчас готовим к рассылке специальные наборы – там подарки детям, ханукальный восьмисвечник и блюда, которые принято есть в дни праздника.Что касается публичного зажжения меноры на площадях – для нас это очень важный элемент исполнения Божественных заповедей, потому что Ханука символизирует победу света над силами тьмы, а сейчас, когда людям тяжело, свет им особенно нужен. Надеюсь, что в тех городах, где у нас есть общины, власти разрешат проводить эту церемонию. Разумеется, сами мы обязуемся соблюдать все принятые в связи с эпидемией ограничения, в том числе не допускать массового скопления людей. - Как обычно проходят еврейские свадьбы, обрезания, бар-мицвы, другие торжества в Москве во время эпидемии? Какие сейчас существуют ограничения? - Действительно, ограничений немало. Прежде всего – в том, что касается численности участников. У нас на еврейских свадьбах бывает по тысяче человек и даже больше – сейчас, с учетом всех требований, это максимум несколько десятков гостей, причем с обязательным соблюдением социального дистанцирования в помещениях. А "хупа", свадебный балдахин, под которым стоят жених и невеста, вообще устанавливается на открытом пространстве.Те же ограничения действуют на бар-мицве (обряд посвящения мальчика во взрослую духовную жизнь - ред.). А обрезание проводится, по большей части, только в присутствии родителей и моэля - даже молитва, сопровождающая церемонию, обходится без миньяна. Здесь, как вы понимаете, главное – это гарантировать здоровье ребенка. Вообще, наша вера уделяет особое внимание заботе о здоровье: как сказано – "Забота о жизни превыше Торы", то есть, можно даже не соблюдать заповедь, если это необходимо для сохранения жизни и здоровья. - Насколько сильно в среде ультраортодоксальных еврейских общин распространено "ковид-диссидентство"?- Извините, а что такое "ультраортодоксальные"? Слово "ортодокс" во всех языках означает "строго придерживающийся" чего-либо. То есть, любая община верующих, придерживающихся норм и традиций своей веры, есть община ортодоксальная. Верующий человек знает, что любые события происходят по воле Бога, содержат некий сигнал и несут в себе некий урок. Если человек в данной конкретной ситуации ведет себя так, как того хочет Бог – Бог посылает ему помощь, чтобы преодолеть любые препятствия. - С чем было связано проведение хасидами такой массовой свадьбы в Бруклине, с участием нескольких тысяч человек? Мог ли это быть некий протест от усталости из-за введенных ограничений? Считаете ли вы адекватной и правильной реакцию властей, наложивших штраф на хасидскую синагогу?- Поймите меня правильно – бруклинская свадьба это вовсе не протест. Она произошла в общине сатмарских хасидов – очень закрытом сообществе, которое живет в своем небольшом районе, постоянно контактирует друг с другом и очень мало – с окружающим миром. Во время первой волны коронавируса там было заражение едва ли не на порядок больше, чем в окрестных местах. Соответственно, большинство переболело и получило иммунитет. Вот и решили - с нами уже ничего плохого не случится, значит, можно радоваться и праздновать! Что касается штрафа – это дело властей. Я думаю, что, если таким образом власти хотели преподать урок другим группам людей, – такое решение понятно и даже, наверное, оправдано. - Как в целом изменилась жизнь иудейской общины в уходящем году в связи с коронавирусом, какие напутствия на 2021 год могли бы вы дать читателям?- Жизнь изменилась очень серьезно. Поймите, сама идея общины заключается в том, что люди общаются! Синагога на нашем языке называется "бейт-кнесет" - то есть, буквально "дом собраний"! И вдруг – большинство контактов становятся невозможными, нельзя собираться, даже чтобы отметить субботу или праздник!Мы, естественно, стараемся компенсировать утраченное, в том числе используя современные технологические возможности. Стали более активно использовать интернет – проводим онлайн лекции, встречи, даже концерты. В результате даже пожилые люди стали заядлыми "юзерами" – как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. А еще мы начали по субботам рассылать продуктовые подарки. В первую очередь, тем, кто на карантине, пожилым людям, многодетным семьям, тем, кто лишился заработка. Рассылаем также лекарства, молитвенники, книги Торы – люди чувствуют, что они не одиноки, что община помнит о них, помогает пережить тяжелые дни.Многие не могут пойти в синагогу – мы стараемся им помочь, чтобы превратить каждый еврейский дом в маленькую синагогу! Бог послал испытание – но, если мы себя правильно ведем, Он помогает нам это испытание преодолеть и выйти из него еще более сильными, более дружными, более солидарными!А что бы я пожелал на 2021 год? Прежде всего – больше ценить то, что у нас есть. Прежде всего – ценить жизнь, самый ценный подарок от Бога! Ценить здоровье, ценить возможность человеческого контакта, в том числе внутри семьи, между поколениями. И, конечно, больше помогать друг другу: когда мы едины, мы непобедимы.

https://ria.ru/20191223/1562718911.html

https://ria.ru/20200903/kipur-1576688474.html

https://ria.ru/20201123/strelba-1585926798.html

https://ria.ru/20200624/1573421827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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