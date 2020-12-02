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Краснодарский край
https://ria.ru/20201202/kuban-1587374981.html
На Кубани образовали 27 особо охраняемых природных территорий с 2016 года
На Кубани образовали 27 особо охраняемых природных территорий с 2016 года
Власти Краснодарского края с 2016 года образовали в регионе 27 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:38
2020-12-02T16:38
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 2 дек — РИА Новости. Власти Краснодарского края с 2016 года образовали в регионе 27 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения, сообщает краевая администрация."С 2016 года в крае образовано 27 особо охраняемых природных территорий местного значения в 13 муниципалитетах. Их общая площадь составляет более 134 га. В ближайшей перспективе запланировано создание еще 39 таких территорий", – приводятся в сообщении слова замглавы региона Сергея Болдина.Уточняется, что определение четких границ парков, скверов и бульваров позволяет защитить их от застройки. Работа проводится по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева."Местные ООПТ созданы в Новороссийске, Краснодаре, Горячем Ключе, Анапе, Сочи, а также в Павловском, Гулькевичском, Тимашевском, Каневском, Белореченском, Курганинском, Туапсинском и Кореновском районах", - добавили в ведомстве.Власти региона планируют в ближайшее время в кубанской столице создать еще две ООПТ – "Остров Масленица" и "Большой остров".
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вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

На Кубани образовали 27 особо охраняемых природных территорий с 2016 года

16:38 02.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 2 дек — РИА Новости. Власти Краснодарского края с 2016 года образовали в регионе 27 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения, сообщает краевая администрация.
"С 2016 года в крае образовано 27 особо охраняемых природных территорий местного значения в 13 муниципалитетах. Их общая площадь составляет более 134 га. В ближайшей перспективе запланировано создание еще 39 таких территорий", – приводятся в сообщении слова замглавы региона Сергея Болдина.
Уточняется, что определение четких границ парков, скверов и бульваров позволяет защитить их от застройки. Работа проводится по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
"Местные ООПТ созданы в Новороссийске, Краснодаре, Горячем Ключе, Анапе, Сочи, а также в Павловском, Гулькевичском, Тимашевском, Каневском, Белореченском, Курганинском, Туапсинском и Кореновском районах", - добавили в ведомстве.
Власти региона планируют в ближайшее время в кубанской столице создать еще две ООПТ – "Остров Масленица" и "Большой остров".
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