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МСП Банк предоставил первые 100 кредитов самозанятым предпринимателям
МСП Банк предоставил первые 100 кредитов самозанятым предпринимателям
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил самозанятым предпринимателям 118 кредитов на общую сумму более 50 миллионов рублей для развития собственного... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:40
2020-12-02T13:40
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил самозанятым предпринимателям 118 кредитов на общую сумму более 50 миллионов рублей для развития собственного дела, сообщает пресс-служба банка.Чаще всего за кредитами обращаются представители ИТ-отрасли и сферы услуг (преподаватели, консультанты, парикмахеры, визажисты и так далее), а также самозанятые строители и таксисты. Средняя сумма кредита составляет около 450 тысяч рублей, отмечается в сообщении.МСП Банк начал кредитовать самозанятых граждан с 1 июля 2020 года, планомерно расширял кредитную линейку и снижал ставку – на данный момент для всех категорий самозанятых она составляет 6,25% годовых на срок до 3 лет. При этом кредит в МСП Банке могут получить как действующие, так и начинающие предприниматели со сроком регистрации от 0 месяцев. Обеспечение и залоги для получения кредита не требуются. Кроме того, с 9 ноября МСП Банк запустил программу рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Рефинансирование предоставляется по кредитам, выданным физическим лицам на развитие предпринимательской деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй, но не более 1 миллиона рублей. Для получения кредита в МСП Банке самозанятому предпринимателю требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справку о регистрации и доходах из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк предоставил первые 100 кредитов самозанятым предпринимателям

13:40 02.12.2020
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил самозанятым предпринимателям 118 кредитов на общую сумму более 50 миллионов рублей для развития собственного дела, сообщает пресс-служба банка.
Чаще всего за кредитами обращаются представители ИТ-отрасли и сферы услуг (преподаватели, консультанты, парикмахеры, визажисты и так далее), а также самозанятые строители и таксисты. Средняя сумма кредита составляет около 450 тысяч рублей, отмечается в сообщении.
МСП Банк начал кредитовать самозанятых граждан с 1 июля 2020 года, планомерно расширял кредитную линейку и снижал ставку – на данный момент для всех категорий самозанятых она составляет 6,25% годовых на срок до 3 лет. При этом кредит в МСП Банке могут получить как действующие, так и начинающие предприниматели со сроком регистрации от 0 месяцев. Обеспечение и залоги для получения кредита не требуются.
Кроме того, с 9 ноября МСП Банк запустил программу рефинансирования кредитов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Рефинансирование предоставляется по кредитам, выданным физическим лицам на развитие предпринимательской деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй, но не более 1 миллиона рублей.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 14:48
МСП Банк снизил ставку по кредитам для самозанятых до 6,25 процентов
Для получения кредита в МСП Банке самозанятому предпринимателю требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справку о регистрации и доходах из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.
 
Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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