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ВТБ выдал первый льготный кредит на цифровизацию по программе Минцифры
ВТБ выдал первый льготный кредит на цифровизацию по программе Минцифры
Банк ВТБ выдал первый льготный кредит по программе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, направленной на поддержку цифровой... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:39
2020-12-02T14:39
цифровизация
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Банк ВТБ выдал первый льготный кредит по программе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, направленной на поддержку цифровой трансформации компаний, сообщает банк.Финансирование получил проект организации касс самообслуживания в магазинах одной из торговых сетей в Калининграде. Предприятие направит средства на внедрение российского решения CSI на компонентной базе VIKI и программном комплексе Set. Реализация проекта позволит разгрузить обычные кассовые узлы, сократив время обслуживания покупателей. "Кроме того, станции самостоятельной оплаты являются более безопасной формой расчета за покупки в период пандемии", - отмечается в сообщении.Кредиты по программе Минцифры выдаются на приобретение российского ПО и оборудования, лицензий и патентов, оплату труда сотрудников, обучение специалистов и другие цели в рамках цифровизации бизнеса. Конечная ставка для заемщиков по госпрограмме составляет от 1% до 5% годовых. Минцифры обеспечивает банки субсидиями для предоставления кредитов по низкой ставке. Возможная сумма кредитования для реализации проекта – от 25 миллионов до 5 миллиардов рублей. При реализации нескольких взаимосвязанных проектов цифровизации льготное финансирование может быть предоставлено в размере от 500 миллионов до 10 миллиардов рублей."Сегодня от уровня технологичности напрямую зависит конкурентоспособность отечественного бизнеса. ВТБ принял активное участие в разработке льготной программы кредитования с Минцифрой и одним из первых банков запустил выдачу новых льготных кредитов. Доступное финансирование поможет компаниям ускорить диджитализацию процессов и, соответственно, укрепить их рыночные позиции. Кроме того, внедрение программы дополнительно поддержит отечественную сферу разработки современных ИТ-решений", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова.
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цифровизация, втб, новости компаний - экономика

ВТБ выдал первый льготный кредит на цифровизацию по программе Минцифры

14:39 02.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у отделения банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Прохожие у отделения банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Банк ВТБ выдал первый льготный кредит по программе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, направленной на поддержку цифровой трансформации компаний, сообщает банк.
Финансирование получил проект организации касс самообслуживания в магазинах одной из торговых сетей в Калининграде. Предприятие направит средства на внедрение российского решения CSI на компонентной базе VIKI и программном комплексе Set. Реализация проекта позволит разгрузить обычные кассовые узлы, сократив время обслуживания покупателей.
"Кроме того, станции самостоятельной оплаты являются более безопасной формой расчета за покупки в период пандемии", - отмечается в сообщении.
Кредиты по программе Минцифры выдаются на приобретение российского ПО и оборудования, лицензий и патентов, оплату труда сотрудников, обучение специалистов и другие цели в рамках цифровизации бизнеса. Конечная ставка для заемщиков по госпрограмме составляет от 1% до 5% годовых. Минцифры обеспечивает банки субсидиями для предоставления кредитов по низкой ставке. Возможная сумма кредитования для реализации проекта – от 25 миллионов до 5 миллиардов рублей. При реализации нескольких взаимосвязанных проектов цифровизации льготное финансирование может быть предоставлено в размере от 500 миллионов до 10 миллиардов рублей.
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"Сегодня от уровня технологичности напрямую зависит конкурентоспособность отечественного бизнеса. ВТБ принял активное участие в разработке льготной программы кредитования с Минцифрой и одним из первых банков запустил выдачу новых льготных кредитов. Доступное финансирование поможет компаниям ускорить диджитализацию процессов и, соответственно, укрепить их рыночные позиции. Кроме того, внедрение программы дополнительно поддержит отечественную сферу разработки современных ИТ-решений", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова.
 
ЦифровизацияВТБНовости компаний - Экономика
 
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