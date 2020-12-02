https://ria.ru/20201202/kosmonavty-1587384178.html

Российский отряд пополнили семь новых космонавтов

Российский отряд пополнили семь новых космонавтов

Российский отряд космонавтов пополнили семь новых участников, они сдали экзамены и им присвоена должность космонавтов-испытателей, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:08

2020-12-02T17:08

2020-12-02T17:09

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский отряд космонавтов пополнили семь новых участников, они сдали экзамены и им присвоена должность космонавтов-испытателей, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Решением комиссии квалификация космонавта-испытателя присвоена Константину Борисову, Александру Горбунову, Александру Гребёнкину, Алексею Зубрицкому, Сергею Микаеву, Кириллу Пескову и Олегу Платонову. Они прошли двухлетний курс общекосмической подготовки и успешно сдали Государственный экзамен", - говорится в сообщении.Космонавты-испытатели, получившие удостоверения, были отобраны в отряд космонавтов "Роскосмоса" по результатам второго открытого конкурса, объявленного в 2018 году. В течение двух лет они проходили общекосмическую подготовку в качестве кандидатов в космонавты.До текущего момента в отряд входило 23 космонавта.В 2010 году "Роскосмос" создал объединенный отряд - до этого свои отряды космонавтов были у Минобороны, Ракетно-космической корпорации "Энергия", Института медико-биологических проблем РАН и отдельные космонавты у Ракетно-космического центра "Прогресс".В 2019 году был объявлен новый набор в отряд космонавтов. Заявки перестали принимать летом 2020 года, сейчас идет отбор подавших документы претендентов. Набор стал уже 18-м в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда заявки могут подавать все желающие. Всего планируется отобрать четырех человек.МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером нынешнего отбора.

https://ria.ru/20201201/rogozin-1587089013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос