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Эксперт считает цифровой рубль идеальным методом борьбы с коррупцией
Эксперт считает цифровой рубль идеальным методом борьбы с коррупцией
Цифровой рубль является идеальным методом борьбы с коррупцией, поскольку позволяет контролировать объем эмиссии и нахождение денег, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T20:23
2020-12-02T20:23
алексей заботкин
партия роста
илья сачков
технологии
экономика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Цифровой рубль является идеальным методом борьбы с коррупцией, поскольку позволяет контролировать объем эмиссии и нахождение денег, заявил РИА Новости сопредседатель Партии Роста, генеральный директор компании Group‑IB Илья Сачков.В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики. Позднее зампред регулятора Алексей Заботкин сообщил, что Банк России будет эмитировать цифровой рубль, он войдет в обращение в дополнение к уже существующим формам - наличным и безналичным рублям."При предварительных обсуждениях темы, связанной с цифровым рублем, говорилось о том, что его эмиссия будет описана в алгоритме, который даст определенное преимущество крипторублю перед текущим, эмиссия которого для населения бесконтрольна и приводит к инфляции. Цифровой рубль при правильно описанном алгоритме позволяет контролировать и проверять, какое количество денег выпущено и в какой промежуток времени, где они все находятся. И, конечно же, это идеальный метод борьбы с коррупцией и идеальный формат, облегчающий бизнес-экономический анализ", - сказал Сачков."Но если узлы обработки блокчейна будут находиться только в Центральном банке, и для общества они будут представлять "черный ящик", то лично я в этом проекте не вижу никакого смысла", - добавил он.
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алексей заботкин, партия роста, илья сачков, технологии, экономика

Эксперт считает цифровой рубль идеальным методом борьбы с коррупцией

20:23 02.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Цифровой рубль является идеальным методом борьбы с коррупцией, поскольку позволяет контролировать объем эмиссии и нахождение денег, заявил РИА Новости сопредседатель Партии Роста, генеральный директор компании Group‑IB Илья Сачков.
В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики. Позднее зампред регулятора Алексей Заботкин сообщил, что Банк России будет эмитировать цифровой рубль, он войдет в обращение в дополнение к уже существующим формам - наличным и безналичным рублям.
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"При предварительных обсуждениях темы, связанной с цифровым рублем, говорилось о том, что его эмиссия будет описана в алгоритме, который даст определенное преимущество крипторублю перед текущим, эмиссия которого для населения бесконтрольна и приводит к инфляции. Цифровой рубль при правильно описанном алгоритме позволяет контролировать и проверять, какое количество денег выпущено и в какой промежуток времени, где они все находятся. И, конечно же, это идеальный метод борьбы с коррупцией и идеальный формат, облегчающий бизнес-экономический анализ", - сказал Сачков.
"Но если узлы обработки блокчейна будут находиться только в Центральном банке, и для общества они будут представлять "черный ящик", то лично я в этом проекте не вижу никакого смысла", - добавил он.
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Алексей ЗаботкинПартия РостаИлья СачковТехнологииЭкономика
 
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