https://ria.ru/20201202/korporativ-1587269254.html

Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов

Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов

Большинство российских компаний (81%) не планирует проводить корпоратив на Новый год, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T07:09

2020-12-02T07:09

2020-12-02T07:09

россия

новый год

москва

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большинство российских компаний (81%) не планирует проводить корпоратив на Новый год, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно данным опроса, шестая часть компаний (15%) все же собирается провести корпоратив в офисе или на внешней площадке, а 4% намерены устроить его в дистанционном формате.Исследование проводилось в ноябре среди более чем 1,5 тысяч представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов из всех округов РФ.

https://ria.ru/20201202/onlayn-1587268358.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новый год, москва, общество