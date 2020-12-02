https://ria.ru/20201202/korporativ-1587269254.html
Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов
Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов
Большинство российских компаний (81%) не планирует проводить корпоратив на Новый год, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T07:09
2020-12-02T07:09
2020-12-02T07:09
россия
новый год
москва
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большинство российских компаний (81%) не планирует проводить корпоратив на Новый год, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно данным опроса, шестая часть компаний (15%) все же собирается провести корпоратив в офисе или на внешней площадке, а 4% намерены устроить его в дистанционном формате.Исследование проводилось в ноябре среди более чем 1,5 тысяч представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов из всех округов РФ.
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россия, новый год, москва, общество
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большинство российских компаний (81%) не планирует проводить корпоратив на Новый год, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным опроса, шестая часть компаний (15%) все же собирается провести корпоратив в офисе или на внешней площадке, а 4% намерены устроить его в дистанционном формате.
Исследование проводилось в ноябре среди более чем 1,5 тысяч представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов из всех округов РФ.