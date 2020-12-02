Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/korporativ-1587269254.html
Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов
Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов
Большинство российских компаний (81%) не планирует проводить корпоратив на Новый год, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T07:09
2020-12-02T07:09
россия
новый год
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/98692/02/986920283_0:104:2000:1229_1400x0_80_0_0_a026f71d70568b66785e3cf7f0e895b1.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большинство российских компаний (81%) не планирует проводить корпоратив на Новый год, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно данным опроса, шестая часть компаний (15%) все же собирается провести корпоратив в офисе или на внешней площадке, а 4% намерены устроить его в дистанционном формате.Исследование проводилось в ноябре среди более чем 1,5 тысяч представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов из всех округов РФ.
https://ria.ru/20201202/onlayn-1587268358.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/98692/02/986920283_113:0:1888:1331_1400x0_80_0_0_9fa52e363d567232e47810ce963ccf2b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новый год, москва, общество

Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов

07:09 02.12.2020
 
© Fotolia / CandyBox ImagesЛюди на новогоднем приеме
Люди на новогоднем приеме - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Fotolia / CandyBox Images
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большинство российских компаний (81%) не планирует проводить корпоратив на Новый год, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным опроса, шестая часть компаний (15%) все же собирается провести корпоратив в офисе или на внешней площадке, а 4% намерены устроить его в дистанционном формате.
Исследование проводилось в ноябре среди более чем 1,5 тысяч представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов из всех округов РФ.
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
06:35
В Госдуме предложили провести онлайн-встречу детей с Дедом Морозом
 
РоссияНовый годМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21Ученые объяснили, почему выпив люди теряют бдительность
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
Лента новостейМолния