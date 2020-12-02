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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587429831.html
Пензенский губернатор поблагодарил предприятия за борьбу с COVID-19
Пензенский губернатор поблагодарил предприятия за борьбу с COVID-19
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поблагодарил руководителей предприятий региона за вклад в борьбу с распространением коронавируса, сообщила... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T23:03
2020-12-02T23:03
пензенская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
иван белозерцев
здоровье - общество
пензенская область
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ПЕНЗА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поблагодарил руководителей предприятий региона за вклад в борьбу с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства."Руководители промышленных предприятий не только обеспечили работу производств, но и внесли посильный вклад в борьбу с пандемией. Вы поддерживали людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечили режим самоизоляции для сотрудников с хроническими заболеваниями и работников старшего возраста", - цитирует Белозерцева пресс-служба."Абсолютное большинство руководителей поддержали мой призыв перевести беременных женщин на удаленную работу. Надо вкладываться в будущее региона, оберегать здоровье будущих матерей. Я прошу вашей поддержки в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и дальше", - сказал глава региона в среду на заседании Ассоциации промышленников Пензенской области.По словам губернатора, в области сохраняется положительная динамика основных промышленных показателей, по итогам девяти месяцев текущего года по темпам роста оборота организаций Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе, а по индексу промышленного производства область занимает первое место в ПФО и восьмое среди всех российских регионов.Белозерцев отметил, что высоких экономических показателей удалось достигнуть, несмотря на действующий в регионе режим повышенной готовности и связанные с ним ограничительные меры.Уточняется, что объем инвестиций в январе-сентябре текущего года в обрабатывающих производствах вырос в 1,7 раза, составив около 10 миллиардов рублей, по итогам года планируется создано более 380 новых рабочих мест.Ранее Белозерцев ввел в области с 16 марта по 10 декабря режим повышенной готовности. Жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Для жителей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания введен обязательным режим самоизоляции. Также работодателям рекомендовано перевести беременных на дистанционный режим работы.Всего в Пензенской области лабораторно подтвержден 20 551 случай коронавируса, скончались 249 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 17 621.
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585994226.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, здоровье - общество, пензенская область

Пензенский губернатор поблагодарил предприятия за борьбу с COVID-19

23:03 02.12.2020
 
© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Правительство Пензенской области
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ПЕНЗА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поблагодарил руководителей предприятий региона за вклад в борьбу с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Руководители промышленных предприятий не только обеспечили работу производств, но и внесли посильный вклад в борьбу с пандемией. Вы поддерживали людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечили режим самоизоляции для сотрудников с хроническими заболеваниями и работников старшего возраста", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
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"Абсолютное большинство руководителей поддержали мой призыв перевести беременных женщин на удаленную работу. Надо вкладываться в будущее региона, оберегать здоровье будущих матерей. Я прошу вашей поддержки в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и дальше", - сказал глава региона в среду на заседании Ассоциации промышленников Пензенской области.
По словам губернатора, в области сохраняется положительная динамика основных промышленных показателей, по итогам девяти месяцев текущего года по темпам роста оборота организаций Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе, а по индексу промышленного производства область занимает первое место в ПФО и восьмое среди всех российских регионов.
Белозерцев отметил, что высоких экономических показателей удалось достигнуть, несмотря на действующий в регионе режим повышенной готовности и связанные с ним ограничительные меры.
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Уточняется, что объем инвестиций в январе-сентябре текущего года в обрабатывающих производствах вырос в 1,7 раза, составив около 10 миллиардов рублей, по итогам года планируется создано более 380 новых рабочих мест.
Ранее Белозерцев ввел в области с 16 марта по 10 декабря режим повышенной готовности. Жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Для жителей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания введен обязательным режим самоизоляции. Также работодателям рекомендовано перевести беременных на дистанционный режим работы.
Всего в Пензенской области лабораторно подтвержден 20 551 случай коронавируса, скончались 249 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровел 17 621.
 
Пензенская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевЗдоровье - ОбществоПензенская область
 
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