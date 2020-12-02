https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587376234.html
Регионам предоставят дополнительную помощь на борьбу с COVID-19
Регионам предоставят дополнительную помощь на борьбу с COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти России планируют предоставить нуждающимся регионам дополнительную помощь на борьбу с пандемией. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:41
2020-12-02T16:41
2020-12-02T16:57
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти России планируют предоставить нуждающимся регионам дополнительную помощь на борьбу с пандемией."А то что касается лекарственного обеспечения и данного вами поручения, то мы в ближайшее время планируем тем регионам Российской Федерации, которым недостаточно финансовых ресурсов на ноябрь-декабрь, предоставить такую помощь", - сказала она на открытии многофункциональных медцентров Минобороны РФ.По ее словам, также кабмин принял решение о необходимости продления возможности предоставления лекарств амбулаторным больным на январь 2021 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587156704.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество