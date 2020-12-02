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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587364099.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 64 миллиона
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 64 миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 64 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:01
2020-12-02T16:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 64 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 64 007 836, скончался 1 483 401 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 41 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 64 миллиона

16:01 02.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 64 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 64 007 836, скончался 1 483 401 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 41 миллиона человек.
Медик в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
10:43Распространение нового коронавируса
В России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 за сутки
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУниверситет Джонса ХопкинсаВ мире
 
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