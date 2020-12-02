https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587364099.html

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 64 миллиона

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 64 миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 64 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:01

2020-12-02T16:01

2020-12-02T16:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

университет джонса хопкинса

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 64 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 64 007 836, скончался 1 483 401 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 41 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587290581.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, в мире