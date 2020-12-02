https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587357296.html
ЕС хочет работать с США в сфере создания вакцин от COVID-19
ЕС хочет работать с США в сфере создания вакцин от COVID-19
Евросоюз хочет работать с США для обеспечения финансирования разработки и глобального распределения вакцин против нового коронавируса, говорится в сообщении ЕК. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:29
2020-12-02T15:29
2020-12-02T15:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
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сша
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Евросоюз хочет работать с США для обеспечения финансирования разработки и глобального распределения вакцин против нового коронавируса, говорится в сообщении ЕК."ЕС хочет сотрудничать с США, чтобы обеспечить финансирование разработки и справедливого глобального распределения вакцин", - говорится в разделе, посвящённом COVID-19 и здравоохранению.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, сша, в мире