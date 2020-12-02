https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587357296.html

ЕС хочет работать с США в сфере создания вакцин от COVID-19

ЕС хочет работать с США в сфере создания вакцин от COVID-19

Евросоюз хочет работать с США для обеспечения финансирования разработки и глобального распределения вакцин против нового коронавируса, говорится в сообщении ЕК. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:29

2020-12-02T15:29

2020-12-02T15:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584970657_0:36:1310:772_1400x0_80_0_0_ce3ea529b6e603d7e9ae07e9608382b5.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Евросоюз хочет работать с США для обеспечения финансирования разработки и глобального распределения вакцин против нового коронавируса, говорится в сообщении ЕК."ЕС хочет сотрудничать с США, чтобы обеспечить финансирование разработки и справедливого глобального распределения вакцин", - говорится в разделе, посвящённом COVID-19 и здравоохранению.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, сша, в мире