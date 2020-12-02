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В США выявили более 180 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В США выявили более 180 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Более 180 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 2 597 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:55
2020-12-02T14:55
2020-12-02T14:56
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 180 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 2 597 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 180 083 новых случая заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 270 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 63 миллионов человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире