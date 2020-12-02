https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587349810.html

В США выявили более 180 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В США выявили более 180 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Более 180 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 2 597 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:55

2020-12-02T14:55

2020-12-02T14:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1568999883_0:0:2830:1592_1400x0_80_0_0_5a5b1f1585bbc99431566a83cbed7e1a.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более 180 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 2 597 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 180 083 новых случая заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 270 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 63 миллионов человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/regulyator-1587074917.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире