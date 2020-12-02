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В России за сутки 26 882 человека вылечились от коронавируса
В России за сутки 26 882 человека вылечились от коронавируса
За сутки в России выписаны 26 882 человека после COVID-19, за все время - 1 830 349, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:44
2020-12-02T10:44
2020-12-02T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 882 человека после COVID-19, за все время - 1 830 349, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 882 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 830 349", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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