https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587290373.html

В России выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев COVID-19 в РФ меньше 26 тысяч (25 345), рост до 2 347 401, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:42

2020-12-02T10:42

2020-12-02T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в РФ меньше 26 тысяч (25 345), рост до 2 347 401, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 345 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5108 (20,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 2 347 401 случай заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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