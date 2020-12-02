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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587290373.html
В России выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в РФ меньше 26 тысяч (25 345), рост до 2 347 401, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:42
2020-12-02T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в РФ меньше 26 тысяч (25 345), рост до 2 347 401, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 345 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5108 (20,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 2 347 401 случай заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом

10:42 02.12.2020 (обновлено: 10:46 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в РФ меньше 26 тысяч (25 345), рост до 2 347 401, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 345 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5108 (20,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 2 347 401 случай заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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