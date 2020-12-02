https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587290373.html
В России выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в РФ меньше 26 тысяч (25 345), рост до 2 347 401, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:42
2020-12-02T10:42
2020-12-02T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_0:0:2669:1501_1400x0_80_0_0_fc4df42bff8a6769f678febdbf2cf2eb.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в РФ меньше 26 тысяч (25 345), рост до 2 347 401, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 345 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5108 (20,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 2 347 401 случай заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_391:0:2579:1641_1400x0_80_0_0_50a9a836394ea1830e4612f42a8999b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество