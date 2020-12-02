Путин заявил о стабилизации ситуации в Киргизии
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с тревогой следили за событиями в Киргизии, с удовлетворением отмечают стабилизацию ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я, наверное, выражу общее мнение, если скажу, что мы всегда с тревогой следили за тем, что происходит во внутриполитической жизни в Кыргызстане, и хочу выразить удовлетворение тем, что ситуация стабилизируется", - сказал Путин, выступая на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.
После состоявшихся 4 октября в Киргизии выборов сторонники не прошедших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. ЦИК признал итоги волеизъявления недействительными. Спикер парламента и премьер-министр подали в отставку. Новым председателем законодательного органа сначала был избран Канат Исаев, а затем - Талант Мамытов. Руководителем правительства стал освобожденный протестующими из заключения Садыр Жапаров. К нему же перешли полномочия главы государства после отставки Сооронбая Жээнбекова.
В соответствии с киргизскими законами желающие баллотироваться на высшую должность обязаны на время ведения предвыборной агитации оставить государственную службу. В связи с этим Жапаров сложил с себя полномочия и. о. президента и премьера. И. о. главы государства автоматически стал спикер парламента Мамытов, а и. о. руководителя правительства - первый вице-премьер Артем Новиков.