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Путин заявил о стабилизации ситуации в Киргизии
Путин заявил о стабилизации ситуации в Киргизии
Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с тревогой следили за событиями в Киргизии, с удовлетворением отмечают стабилизацию... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:36
2020-12-02T13:36
протесты в бишкеке
одкб
владимир путин
бишкек
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с тревогой следили за событиями в Киргизии, с удовлетворением отмечают стабилизацию ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин."Я, наверное, выражу общее мнение, если скажу, что мы всегда с тревогой следили за тем, что происходит во внутриполитической жизни в Кыргызстане, и хочу выразить удовлетворение тем, что ситуация стабилизируется", - сказал Путин, выступая на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.После состоявшихся 4 октября в Киргизии выборов сторонники не прошедших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. ЦИК признал итоги волеизъявления недействительными. Спикер парламента и премьер-министр подали в отставку. Новым председателем законодательного органа сначала был избран Канат Исаев, а затем - Талант Мамытов. Руководителем правительства стал освобожденный протестующими из заключения Садыр Жапаров. К нему же перешли полномочия главы государства после отставки Сооронбая Жээнбекова.В соответствии с киргизскими законами желающие баллотироваться на высшую должность обязаны на время ведения предвыборной агитации оставить государственную службу. В связи с этим Жапаров сложил с себя полномочия и. о. президента и премьера. И. о. главы государства автоматически стал спикер парламента Мамытов, а и. о. руководителя правительства - первый вице-премьер Артем Новиков.
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одкб, владимир путин, бишкек, киргизия

Путин заявил о стабилизации ситуации в Киргизии

13:36 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с тревогой следили за событиями в Киргизии, с удовлетворением отмечают стабилизацию ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я, наверное, выражу общее мнение, если скажу, что мы всегда с тревогой следили за тем, что происходит во внутриполитической жизни в Кыргызстане, и хочу выразить удовлетворение тем, что ситуация стабилизируется", - сказал Путин, выступая на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.
После состоявшихся 4 октября в Киргизии выборов сторонники не прошедших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. ЦИК признал итоги волеизъявления недействительными. Спикер парламента и премьер-министр подали в отставку. Новым председателем законодательного органа сначала был избран Канат Исаев, а затем - Талант Мамытов. Руководителем правительства стал освобожденный протестующими из заключения Садыр Жапаров. К нему же перешли полномочия главы государства после отставки Сооронбая Жээнбекова.
В соответствии с киргизскими законами желающие баллотироваться на высшую должность обязаны на время ведения предвыборной агитации оставить государственную службу. В связи с этим Жапаров сложил с себя полномочия и. о. президента и премьера. И. о. главы государства автоматически стал спикер парламента Мамытов, а и. о. руководителя правительства - первый вице-премьер Артем Новиков.
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Протесты в БишкекеОДКБВладимир ПутинБишкекКиргизия
 
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