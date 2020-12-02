https://ria.ru/20201202/khimki-1587350343.html

Железнодорожники принесли извинения после обрушения моста в Химках

Железнодорожники принесли извинения после обрушения моста в Химках

Специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД) после падения части пешеходного моста на пути у Химок занимаются устранением возникших неисправностей... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:57

2020-12-02T14:57

2020-12-02T14:58

октябрьская железная дорога (ожд)

октябрьская железная дорога

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД) после падения части пешеходного моста на пути у Химок занимаются устранением возникших неисправностей и пытаются сократить отставание поездов, сообщает компания.По данным дороги, в среду в 11.55 на перегоне Химки – Сходня Ленинградского направления Октябрьской железной дороги произошел сбой в движении пригородных и пассажирских поездов. Причиной стало падение балки на железнодорожные пути при производстве работ, выполняемых сторонней организацией."Специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы устранить возникшие неисправности и сократить отставание поездов. Дополнительную информацию можно получить в Едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" по телефону +7-800-775-00-00", - говорится в сообщении.Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что "Сапсан" и восемь электричек задерживаются на Октябрьской железной дороге в Московской области из-за того, что на перегоне Химки – Сходня при демонтаже старого пешеходного моста был задет несущий трос контактной сети над третьим путем железной дороги Октябрьского направления. Задержка составляет до 40 минут, организовано реверсивное движение поездов по первому главному пути.

https://ria.ru/20200607/1572579258.html

московская область (подмосковье)

химки

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октябрьская железная дорога (ожд), октябрьская железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), химки, происшествия