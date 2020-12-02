https://ria.ru/20201202/kamchatka-1587201960.html

На Камчатке смогут предупреждать экологические катастрофы

На Камчатке смогут предупреждать экологические катастрофы

Резонансный инцидент в Камчатском крае, где в конце сентября на берег Авачинского залива массово выбросились морские животные, показал, что на полуострове... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T08:00

2020-12-02T08:00

2020-12-02T11:04

хорошие новости

хорошие новости

тихий океан

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

камчатский край

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Резонансный инцидент в Камчатском крае, где в конце сентября на берег Авачинского залива массово выбросились морские животные, показал, что на полуострове необходим комплексный контроль за состоянием окружающей среды. Так, Камчатка стала пилотным регионом, где будут прогнозировать и предупреждать экологические происшествия с помощью единой системы мониторинга. Она поможет координировать работу всех уполномоченных служб.Как сообщил глава Минприроды региона, такая система позволит не допустить экологических инцидентов в будущем, а также поможет более детально разобраться с ситуацией, произошедшей в Тихом океане.Комплексная информационная система мониторинга окружающей среды позволит собирать, обрабатывать, хранить, анализировать и распространять информацию о состоянии окружающей среды в регионе. Она будет объединять в себе нормативно-правовую, организационную, информационную, IT- и техническую базы.Реализовать пилотный проект в регионе планируется до 2024 года. В дальнейшем полученный опыт будет тиражироваться на всю территорию России. Однако уже в июне 2021 года на Камчатке в рамках новой системы планируется проводить мониторинг состояния морских млекопитающих, которые являются одним из основных индикаторов устойчивого состояния морских экосистем.По информации Минприроды России, которое занимается разработкой концепции, система позволит не только отслеживать состояние окружающей среды, но и управлять ее качеством. Она будет предоставлять конкретные показатели состояния экологии, которые можно учитывать при разработке мероприятий по снижению негативного воздействия на природу.Так, система будет подключена к наблюдательной сети Росгидромета, то есть к различным пунктам наблюдений — постам, станциям, лабораториям, центрам, бюро, обсерваториям, которые следят за процессами, происходящими в окружающей среде, в том числе определяющим уровень загрязнения воздуха, почвы и воды. Кроме того, система будет объединена с объектами в регионе, которые оказывают негативное воздействие на экологию.Сейчас подготовкой к реализации системы мониторинга в Камчатском крае занимаются профильные министерства региона. Они разрабатывают ее структуру, определяют ключевые экологические параметры, подготавливают перечень требований с учетом региональных особенностей и консультируются с федеральными структурами, ответственными за разработку концепции. Предполагается, что анализ результатов этих работ также позволит дать оценку сентябрьской ситуации, вызванной цветением микроводорослей в океане — так называемыми красными приливами.

https://ria.ru/20201021/kamchatka-1580674426.html

https://ria.ru/20201119/ekologiya-1585180061.html

тихий океан

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, тихий океан, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), камчатский край