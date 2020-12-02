Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201202/kamchatka-1587201960.html
На Камчатке смогут предупреждать экологические катастрофы
На Камчатке смогут предупреждать экологические катастрофы
Резонансный инцидент в Камчатском крае, где в конце сентября на берег Авачинского залива массово выбросились морские животные, показал, что на полуострове... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:00
2020-12-02T11:04
хорошие новости
хорошие новости
тихий океан
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587196871_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_db8f9568e41e7e05a3be1e118aa1766f.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Резонансный инцидент в Камчатском крае, где в конце сентября на берег Авачинского залива массово выбросились морские животные, показал, что на полуострове необходим комплексный контроль за состоянием окружающей среды. Так, Камчатка стала пилотным регионом, где будут прогнозировать и предупреждать экологические происшествия с помощью единой системы мониторинга. Она поможет координировать работу всех уполномоченных служб.Как сообщил глава Минприроды региона, такая система позволит не допустить экологических инцидентов в будущем, а также поможет более детально разобраться с ситуацией, произошедшей в Тихом океане.Комплексная информационная система мониторинга окружающей среды позволит собирать, обрабатывать, хранить, анализировать и распространять информацию о состоянии окружающей среды в регионе. Она будет объединять в себе нормативно-правовую, организационную, информационную, IT- и техническую базы.Реализовать пилотный проект в регионе планируется до 2024 года. В дальнейшем полученный опыт будет тиражироваться на всю территорию России. Однако уже в июне 2021 года на Камчатке в рамках новой системы планируется проводить мониторинг состояния морских млекопитающих, которые являются одним из основных индикаторов устойчивого состояния морских экосистем.По информации Минприроды России, которое занимается разработкой концепции, система позволит не только отслеживать состояние окружающей среды, но и управлять ее качеством. Она будет предоставлять конкретные показатели состояния экологии, которые можно учитывать при разработке мероприятий по снижению негативного воздействия на природу.Так, система будет подключена к наблюдательной сети Росгидромета, то есть к различным пунктам наблюдений — постам, станциям, лабораториям, центрам, бюро, обсерваториям, которые следят за процессами, происходящими в окружающей среде, в том числе определяющим уровень загрязнения воздуха, почвы и воды. Кроме того, система будет объединена с объектами в регионе, которые оказывают негативное воздействие на экологию.Сейчас подготовкой к реализации системы мониторинга в Камчатском крае занимаются профильные министерства региона. Они разрабатывают ее структуру, определяют ключевые экологические параметры, подготавливают перечень требований с учетом региональных особенностей и консультируются с федеральными структурами, ответственными за разработку концепции. Предполагается, что анализ результатов этих работ также позволит дать оценку сентябрьской ситуации, вызванной цветением микроводорослей в океане — так называемыми красными приливами.
https://ria.ru/20201021/kamchatka-1580674426.html
https://ria.ru/20201119/ekologiya-1585180061.html
тихий океан
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587196871_28:0:1361:1000_1400x0_80_0_0_af44edf22454469e289974c44fa0e231.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, тихий океан, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), камчатский край

На Камчатке смогут предупреждать экологические катастрофы

08:00 02.12.2020 (обновлено: 11:04 02.12.2020)
 
© Александр ПирагисОзеро в районе горного массива Вачкажец на Камчатке
Озеро в районе горного массива Вачкажец на Камчатке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Александр Пирагис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Резонансный инцидент в Камчатском крае, где в конце сентября на берег Авачинского залива массово выбросились морские животные, показал, что на полуострове необходим комплексный контроль за состоянием окружающей среды. Так, Камчатка стала пилотным регионом, где будут прогнозировать и предупреждать экологические происшествия с помощью единой системы мониторинга. Она поможет координировать работу всех уполномоченных служб.
Как сообщил глава Минприроды региона, такая система позволит не допустить экологических инцидентов в будущем, а также поможет более детально разобраться с ситуацией, произошедшей в Тихом океане.
Мертвые морские животные на берегу, Камчатка - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 08:00РИА Наука
Стала известна причина экокатастрофы на берегах Камчатки
Комплексная информационная система мониторинга окружающей среды позволит собирать, обрабатывать, хранить, анализировать и распространять информацию о состоянии окружающей среды в регионе. Она будет объединять в себе нормативно-правовую, организационную, информационную, IT- и техническую базы.

"По итогам анализа резонансного масштабного экологического происшествия в Камчатском крае выявлена системная проблема отсутствия единой региональной системы мониторинга состояния окружающей среды и ее компонентов, включая отсутствие эффективной системы прогноза и предупреждения неблагоприятных природных и природно-антропогенных явлений и процессов", — рассказал корреспонденту проекта "Хорошие новости" врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Реализовать пилотный проект в регионе планируется до 2024 года. В дальнейшем полученный опыт будет тиражироваться на всю территорию России. Однако уже в июне 2021 года на Камчатке в рамках новой системы планируется проводить мониторинг состояния морских млекопитающих, которые являются одним из основных индикаторов устойчивого состояния морских экосистем.
Участники проекта Школа защитников природы - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 08:00Хорошие новости
На страже экологии: на Камчатке открывается Школа защитников природы
По информации Минприроды России, которое занимается разработкой концепции, система позволит не только отслеживать состояние окружающей среды, но и управлять ее качеством. Она будет предоставлять конкретные показатели состояния экологии, которые можно учитывать при разработке мероприятий по снижению негативного воздействия на природу.
Так, система будет подключена к наблюдательной сети Росгидромета, то есть к различным пунктам наблюдений — постам, станциям, лабораториям, центрам, бюро, обсерваториям, которые следят за процессами, происходящими в окружающей среде, в том числе определяющим уровень загрязнения воздуха, почвы и воды. Кроме того, система будет объединена с объектами в регионе, которые оказывают негативное воздействие на экологию.

"Мы ожидаем, что взаимодействие органов и организаций, уполномоченных осуществлять государственный экологический мониторинг, будет выстроено в едином информационном поле, позволяющем в режиме реального времени с использованием спутниковых систем, в понятном для всех виде, с привязкой к местности предоставлять информацию наблюдательной сети мониторинга. Доступ к системе позволит органам государственной власти принимать обоснованные и своевременные управленческие решения, а гражданам — оперативно получать гарантированную Конституцией Российской Федерации информацию о состоянии окружающей среды", — отметил Алексей Кумарьков.

Сейчас подготовкой к реализации системы мониторинга в Камчатском крае занимаются профильные министерства региона. Они разрабатывают ее структуру, определяют ключевые экологические параметры, подготавливают перечень требований с учетом региональных особенностей и консультируются с федеральными структурами, ответственными за разработку концепции.
Предполагается, что анализ результатов этих работ также позволит дать оценку сентябрьской ситуации, вызванной цветением микроводорослей в океане — так называемыми красными приливами.
 
Хорошие новостиХорошие новостиТихий океанФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Камчатский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21Ученые объяснили, почему выпив люди теряют бдительность
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
Лента новостейМолния