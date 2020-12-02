https://ria.ru/20201202/kamchatka-1587201960.html
На Камчатке смогут предупреждать экологические катастрофы
На Камчатке смогут предупреждать экологические катастрофы
Резонансный инцидент в Камчатском крае, где в конце сентября на берег Авачинского залива массово выбросились морские животные, показал, что на полуострове... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:00
2020-12-02T08:00
2020-12-02T11:04
хорошие новости
хорошие новости
тихий океан
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
камчатский край
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Резонансный инцидент в Камчатском крае, где в конце сентября на берег Авачинского залива массово выбросились морские животные, показал, что на полуострове необходим комплексный контроль за состоянием окружающей среды. Так, Камчатка стала пилотным регионом, где будут прогнозировать и предупреждать экологические происшествия с помощью единой системы мониторинга. Она поможет координировать работу всех уполномоченных служб.Как сообщил глава Минприроды региона, такая система позволит не допустить экологических инцидентов в будущем, а также поможет более детально разобраться с ситуацией, произошедшей в Тихом океане.Комплексная информационная система мониторинга окружающей среды позволит собирать, обрабатывать, хранить, анализировать и распространять информацию о состоянии окружающей среды в регионе. Она будет объединять в себе нормативно-правовую, организационную, информационную, IT- и техническую базы.Реализовать пилотный проект в регионе планируется до 2024 года. В дальнейшем полученный опыт будет тиражироваться на всю территорию России. Однако уже в июне 2021 года на Камчатке в рамках новой системы планируется проводить мониторинг состояния морских млекопитающих, которые являются одним из основных индикаторов устойчивого состояния морских экосистем.По информации Минприроды России, которое занимается разработкой концепции, система позволит не только отслеживать состояние окружающей среды, но и управлять ее качеством. Она будет предоставлять конкретные показатели состояния экологии, которые можно учитывать при разработке мероприятий по снижению негативного воздействия на природу.Так, система будет подключена к наблюдательной сети Росгидромета, то есть к различным пунктам наблюдений — постам, станциям, лабораториям, центрам, бюро, обсерваториям, которые следят за процессами, происходящими в окружающей среде, в том числе определяющим уровень загрязнения воздуха, почвы и воды. Кроме того, система будет объединена с объектами в регионе, которые оказывают негативное воздействие на экологию.Сейчас подготовкой к реализации системы мониторинга в Камчатском крае занимаются профильные министерства региона. Они разрабатывают ее структуру, определяют ключевые экологические параметры, подготавливают перечень требований с учетом региональных особенностей и консультируются с федеральными структурами, ответственными за разработку концепции. Предполагается, что анализ результатов этих работ также позволит дать оценку сентябрьской ситуации, вызванной цветением микроводорослей в океане — так называемыми красными приливами.
https://ria.ru/20201021/kamchatka-1580674426.html
https://ria.ru/20201119/ekologiya-1585180061.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хорошие новости, тихий океан, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), камчатский край
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Резонансный инцидент в Камчатском крае, где в конце сентября на берег Авачинского залива массово выбросились морские животные, показал, что на полуострове необходим комплексный контроль за состоянием окружающей среды. Так, Камчатка стала пилотным регионом, где будут прогнозировать и предупреждать экологические происшествия с помощью единой системы мониторинга. Она поможет координировать работу всех уполномоченных служб.
Как сообщил глава Минприроды региона, такая система позволит не допустить экологических инцидентов в будущем, а также поможет более детально разобраться с ситуацией, произошедшей в Тихом океане.
Комплексная информационная система мониторинга окружающей среды позволит собирать, обрабатывать, хранить, анализировать и распространять информацию о состоянии окружающей среды в регионе. Она будет объединять в себе нормативно-правовую, организационную, информационную, IT- и техническую базы.
"По итогам анализа резонансного масштабного экологического происшествия в Камчатском крае выявлена системная проблема отсутствия единой региональной системы мониторинга состояния окружающей среды и ее компонентов, включая отсутствие эффективной системы прогноза и предупреждения неблагоприятных природных и природно-антропогенных явлений и процессов", — рассказал корреспонденту проекта "Хорошие новости" врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.
Реализовать пилотный проект в регионе планируется до 2024 года. В дальнейшем полученный опыт будет тиражироваться на всю территорию России. Однако уже в июне 2021 года на Камчатке в рамках новой системы планируется проводить мониторинг состояния морских млекопитающих, которые являются одним из основных индикаторов устойчивого состояния морских экосистем.
По информации Минприроды России, которое занимается разработкой концепции, система позволит не только отслеживать состояние окружающей среды, но и управлять ее качеством. Она будет предоставлять конкретные показатели состояния экологии, которые можно учитывать при разработке мероприятий по снижению негативного воздействия на природу.
Так, система будет подключена к наблюдательной сети Росгидромета, то есть к различным пунктам наблюдений — постам, станциям, лабораториям, центрам, бюро, обсерваториям, которые следят за процессами, происходящими в окружающей среде, в том числе определяющим уровень загрязнения воздуха, почвы и воды. Кроме того, система будет объединена с объектами в регионе, которые оказывают негативное воздействие на экологию.
"Мы ожидаем, что взаимодействие органов и организаций, уполномоченных осуществлять государственный экологический мониторинг, будет выстроено в едином информационном поле, позволяющем в режиме реального времени с использованием спутниковых систем, в понятном для всех виде, с привязкой к местности предоставлять информацию наблюдательной сети мониторинга. Доступ к системе позволит органам государственной власти принимать обоснованные и своевременные управленческие решения, а гражданам — оперативно получать гарантированную Конституцией Российской Федерации информацию о состоянии окружающей среды", — отметил Алексей Кумарьков.
Сейчас подготовкой к реализации системы мониторинга в Камчатском крае занимаются профильные министерства региона. Они разрабатывают ее структуру, определяют ключевые экологические параметры, подготавливают перечень требований с учетом региональных особенностей и консультируются с федеральными структурами, ответственными за разработку концепции.
Предполагается, что анализ результатов этих работ также позволит дать оценку сентябрьской ситуации, вызванной цветением микроводорослей в океане — так называемыми красными приливами.