https://ria.ru/20201202/investory-1587277070.html

Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников

Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников

Начинающий инвестор должен обязательно изучить брокера, с которым хочет начать сотрудничество, проверить его лицензию в официальных источниках, заявил РИА... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T09:23

2020-12-02T09:23

2020-12-02T09:23

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Начинающий инвестор должен обязательно изучить брокера, с которым хочет начать сотрудничество, проверить его лицензию в официальных источниках, заявил РИА Новости председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.Ранее в Центробанке РФ РИА Новости сообщили об активизации финансовых пирамид в интернете на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса. Почти половина из них выдает себя за иностранные проекты и компании. Мошенники убеждают россиян инвестировать в псевдо-криптовалюты, а также в якобы успешный или растущий бизнес."Участникам фондового рынка нужно быть крайне внимательными, а не бежать в первую брокерскую компанию, которая обещает заоблачную доходность. Начинающий инвестор должен обязательно изучить брокера, с которым хочет начать сотрудничество. Проверяйте лицензию в официальных источниках, задавайте вопросы об услугах, комиссиях, опыте работе, звоните в службу поддержки, а также повышайте финансовую грамотность и используйте критическое мышление", - рекомендует Салыч.Он дал несколько советов, как отличить настоящих брокеров от мошенников. Так, настоящие брокеры никогда не оперируют наличными, - реальные инвестиции требуют открытия брокерского счета. При мошеннической схеме обычно происходит перевод суммы якобы для инвестирования на банковскую карту физлица или номер телефона.Открытие брокерского счета требует от клиента ряда удостоверяющих документов и времени на их проверку. Инвестирование сразу и без документов – признак мошенников, указал эксперт."Ни один брокер не даст гарантии быстрой прибыли или возврата средств через несколько дней. Инвестирование – долгосрочное занятие, а динамика на биржах может меняться. Вложения в ценные бумаги сопряжены с риском, и настоящий брокер всегда предупредит клиента об этом", - подытожил Салыч.

https://ria.ru/20201201/moshenniki-1587116877.html

https://ria.ru/20201201/aferisty-1587072722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика